Пекин, 18 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Природные катаклизмы унесли жизни 82 человек в Китае в мае текущего года, еще восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КНР, передает 17 июня агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

В мае природные бедствия, включая землетрясения, наводнения, сильные ветры и ураганы доставили проблемы жизни 11,1 млн человек и вынудили 66 тыс. переселиться в безопасные места. Прямой экономический ущерб в связи с гибелью урожая и разрушением жилищ составил 10,13 млрд юаней ($1,6 млрд). Однако, как отмечается, этот показатель ниже, чем в среднем за тот же период последних пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч человек пострадали от паводков на юго-западе Китая в связи с приходом тайфуна «Эвиниар». Летний период в Китае характеризуется повышенным числом природных бедствий.