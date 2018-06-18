Москва, 18 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Предыдущий срок Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ завершился сложно, однако новый может оказаться еще сложнее. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Меркель столкнулась с накоплением трудностей, отметил он. Сенатор отнес к таковым «кризис лидерства в ЕС», деятельность президента США Дональда Трампа и «тарифные войны» Вашингтона, раздоры в «Большой семерке», споры вокруг России, проблему мигрантов, а также ультиматум главы МВД Германии Хорста Зеехофера.

«Предыдущий срок для нее окончился сложно — этот может оказаться еще сложнее», — заключил Пушков.

Ангела Меркель 14 марта 2018 года была в четвертый раз подряд избрана канцлером ФРГ. Её кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага, 315 высказались против, еще девять — воздержались от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать в коалиционном правительстве Меркель. Немецкая газета Bild анонсировала ультиматум канцлеру, касающийся противодействия нелегальной миграции.

Читайте также: Глава МВД Германии готовит Меркель ультиматум