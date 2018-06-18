Пекин, 18 июня, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Китай продолжит пропаганду донорства крови и ожидает увидеть 15 доноров на тысячу человек уже к 2020 году, сообщили в Государственной комиссии охраны здоровья КНР, передает 17 июня агентство Синьхуа.

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Комиссия намерена отметить двадцатую годовщину внедрения закона о донорстве крови совместной работой с рядом других департаментов, включая Общество Красного Креста Китая в рамках кампании пропаганды донорства, которая продлится с июля по сентябрь 2017 года. По словам представителя комиссии Чжоу Чанцяна, пропаганда будет вестись через интернет и мобильные приложения с применением новейших технологий, включая искусственный интеллект, работу с большими массивами данных и прочих средств.

Напомним, что 14 июня весь мир отмечает Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.