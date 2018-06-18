Киев, 18 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Европейские государства под видом экономической помощи занимаются расхищением богатств Украины. В стране назревает катастрофа, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в обмен на финансовую помощь Европа требует от Киева отмены моратория на вывоз леса-кругляка, в результате чего Украина «лишится Карпат». Парламентарий также подсчитал, что Украина в общей сложности должна будет выплатить $117 млрд, и призвал власти прекратить «идти на поводу» у Международного валютного фонда.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека», — сказал Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев получил от МВФ два транша в размере $1 млрд каждый. Украинские власти рассчитывали на очередные денежные поступления, однако МВФ требует от Киева создания антикоррупционного суда и рыночных цен на газ.

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