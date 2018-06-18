Мехико, 18 июня, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Победившего на президентских выборах в Колумбии Ивана Дуке поздравил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом мексиканский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

По словам Пенья Ньето, в Колумбии прошли «образцовые выборы», которые стали «выражением прочной демократии». Мехико продолжит развивать сотрудничество с новым правительством Колумбии, заверил мексиканский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов в Колумбии состоялся 17 июня, победу одержал кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке. Его поддержали 54% избирателей.

Соперник Дуке, кандидат от левой партии «Гуманная Колумбия» Густаво Петро набрал 41,8% голосов.