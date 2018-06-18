Богота, 18 июня, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке набрал более 50% голосов во втором туре президентских выборов в Колумбии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tokota Иван Дуке

По итогам обработки более 99% бюллетеней результат Дуке составляет 54%. Его соперник, кандидат от левой партии «Гуманная Колумбия» и бывший мэр Боготы Густаво Петро набрал 41,8% голосов.

Действующий глава государства Хуан Мануэль Сантос поздравил Дуке с победой на выборах. Дуке предложена «любая помощь правительства» для упорядоченной и мирной передачи власти, написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов состоялся в Колумбии 27 мая и не выявил победителя. Тогда Иван Дуке набрал 39% голосов, Густаво Петро — 25% голосов, Серхио Фахардо — около 24% голосов.