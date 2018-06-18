Москва, 18 июня, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Форвард бразильской футбольной сборной Неймар да Силва Сантос Жуниор завершил матч с командой Швейцарии без травм. Об этом он рассказал журналистам после игры.

Granada Неймар

По словам Неймара, после матча он немного хромает и чувствует небольшую боль. К поврежденному месту прикладывали лед. Однако о травме речь не идет, и беспокоиться о состоянии спортсмена не стоит.

«Это не травма. Против меня сегодня было много нарушений», — цитирует Неймара «Р-Спорт».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Ростове-на-Дону команды Бразилии и Швейцарии сыграли вничью — 1:1 — в матче чемпионата мира по футболу. Бразилии предстоит встреча с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге, швейцарцы сыграют с сербами в Калининграде.