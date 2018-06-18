Москва, 18 июня, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Мексиканский болельщик предложил своей возлюбленной руку и сердце после матча Мексика — Германия на чемпионате мира по футболу. Видеоролик об этом опубликован на странице американского телеканала ESPN в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Молодой человек в зеленой футболке встал на одно колено перед своей девушкой в окружении ликующих болельщиков. Мужчина преподнес невесте кольцо.

Девушка, судя по всему, ответила согласием: она обняла и поцеловала молодого человека. Затем друзья стали поздравлять пару.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на стадионе «Лужники» в Москве сборная Мексики победила футболистов из Германии со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников отправил Ирвин Лосано.

Ликование болельщиков было столь сильно, что вызвало в Мексике искусственное землетрясение. Теперь сборной Мексики предстоит встреча с игроками из Южной Кореи: матч состоится 23 июня в Ростове-на-Дону.

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