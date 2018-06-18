Киев, 18 июня, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Информация о намерении президента Украины Петра Порошенко внести в Верховную раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества не соответствует действительности. Об этом представитель администрации Порошенко сообщил агентству УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

В аппарате украинского президента предположили, что депутат Европарламента Ребекка Хармс, анонсировавшая законопроект, стала жертвой розыгрыша.

«Никто ей не звонил», — сообщил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее евродепутат Ребекка Хармс сообщила о подготовленном Петром Порошенко законопроекте, уравнивающем в правах представителей сексуальных меньшинств и обычных людей. Хармс, которая была в числе участников гей-парада в украинской столице, назвала инициативу демократическим шагом Киева.

Позднее евродепутат призналась, что её систематически дезинформировали от имени администрации президента Украины.

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