Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Полузащитник футбольной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо остался доволен игрой своей команды в матче со швейцарцами. Об этом он рассказал изданию «Советский спорт».

Donland.ru Бразильские болельщики в Ростове-на-Дону

«На чемпионате мира все команды в отличной форме. Мы же сыграли сегодня хорошо, было много позитивных моментов», — отметил Коутиньо.

По словам футболиста, бразильцы не смогли одолеть соперников, хотя очень стремились к этому — «много гоняли» швейцарцев по полю.

Коутиньо выразил надежду на победы своей команды в других матчах турнира. Так, 22 июня в Санкт-Петербурге сборная Бразилия встретится с костариканцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на стадионе «Ростов Арена» встречались футбольные сборные Бразилии и Швейцарии. Матч завершился ничьей 1:1, бразильцам очко принес Филиппе Коутиньо, у швейцарцев отличился Стивен Цубер.

Читайте подробнее: Грандов нет: матч Бразилии и Швейцарии это вновь доказал