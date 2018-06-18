Дивеево, Нижегородская область, 18 июня, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Подрядчика на завершение работ на втором пусковом комплексе Центра славянской культуры в с. Дивеево Нижегородской области выберут на аукционе 9 июля 2018 года. Выполнить работы исполнитель должен будет до 20 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство

Объект строится на улице Октябрьская, 16, в Дивеево в одноимённом районе, для которого областные власти разрабатывают проект развития туристического кластера. Начальная цена лота — 18 812 800 рублей, из которых свыше 18,624 млн рублей выделит областной бюджет, а оставшиеся 188,128 тыс. рублей бюджет Дивеевского муниципального района. Заказчик — Управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района.

Трёхэтажное здание строится на участке общей площадью 5172 кв. м, а сам объект будет иметь общую площадь 4085,4 кв. м, в его состав войдут киноконцертный зал на 351 место, музыкальная школа на 132 человека.

«Участок расположен в центре с. Дивеево с развитой системой инженерных коммуникаций. Строительство второго комплекса осуществляется без остановки функционирования библиотечного блока», — отмечается в документации.

Библиотека общей площадью 1 307,7 кв. м была первым этапом строительства Центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года тем же заказчиком уже проводился запрос предложений на реализацию второго этапа строительства. Начальная цена составляла 87,7 млн рублей, и в софинансировании участвовал также федеральный бюджет. По окончании срока подачи была подана только одна заявка, и аукцион признали несостоявшимся. Между тем единственному участнику — ООО «Нижегородстройпроект» предложили заключить контракт на начальных условиях, и в конце декабря 2017 года он был подписан. Данная компания создана в марте 2011 года двумя физлицами — Александром Дараевым и Сергеем Антоновым, который также является её гендиректором. Юридический адрес ООО указан как квартира в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Из базы юрлиц известно, что Александр Дараев в июне 2017 года зарегистрировал одноимённое ООО, но с «пропиской» в Москве.

В новом тендере речь идёт о внутренней отделке, благоустройстве территории и прочих завершающих работах.

Напомним, в Нижегородской области разрабатывается проект по развитию Дивеевского туристического кластера. Об этом в конце мая 2018 года на сессии нижегородского парламента заявил врио губернатора Глеб Никитин. А 4 мая 2018 года на заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей он сообщил о создании автономной некоммерческой организации «Управляющая компания Саровско-Дивеевского кластера», что позволит оформить понятие Саровско-Дивеевского туристического кластера, систематизировать работу в этом направлении между всеми ветвями власти, епархией и попечителями. Последнее в свою очередь позволит сформировать стратегию развития Сарова, Дивеева и Арзамаса, а также прилегающих территорий.

Читайте также: Нижегородский кандидат на федеральный портфель и «удар» по Никитину: обзор