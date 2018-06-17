Вашингтон, 18 июня, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Информация о нанесении силами коалиции воздушного удара по позициям сирийских правительственных сил не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель пресс-службы минобороны США майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

David B. Gleason Пентагон

«Мы [США или коалиция] не осуществляли авиаудар в Абу-Кемале», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй агентству ТАСС.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило о воздушном ударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией по позициям правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор. Атака произошла в районе селения Аль-Хари к юго-востоку от города Абу-Кемаль.

Отмечалось, что военнослужащие сирийской армии понесли потери.

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