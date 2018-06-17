Коалиция США нанесла удар по сирийской армии — SANA
Дамаск, 18 июня, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Одна из позиций сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор подверглась воздушному удару со стороны возглавляемой США международной коалиции. Об этом 18 июня сообщает сирийское агентство SANA.
Военный источник агентства уточнил, что удар пришелся на селение Аль-Хари, расположенное к юго-востоку от города Абу-Кемаль. Среди военнослужащих есть погибшие и раненые, однако сколько их — не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня глава МИД Сирии Валид Аль-Муаллем напомнил о незаконности присутствия американских военных на территории республики. Позднее, 15 июня, сирийская армия нанесла мощный ракетный удар по позициям боевиков, пользующихся поддержкой США, на западе провинции Дераа.
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