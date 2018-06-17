Дамаск, 18 июня, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Одна из позиций сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор подверглась воздушному удару со стороны возглавляемой США международной коалиции. Об этом 18 июня сообщает сирийское агентство SANA.

U.S. Marine Corps Авиаудар

Военный источник агентства уточнил, что удар пришелся на селение Аль-Хари, расположенное к юго-востоку от города Абу-Кемаль. Среди военнослужащих есть погибшие и раненые, однако сколько их — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня глава МИД Сирии Валид Аль-Муаллем напомнил о незаконности присутствия американских военных на территории республики. Позднее, 15 июня, сирийская армия нанесла мощный ракетный удар по позициям боевиков, пользующихся поддержкой США, на западе провинции Дераа.

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