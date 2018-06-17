Москва, 18 июня, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» вышли в Средиземное море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Град Свияжск»

Вышедшие из Севастополя ракетные корветы 17 июня прошли через проливы Босфор и Дарданеллы. Боевые корабли войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне и займутся выполнением поставленных задач, говорится в сообщении.

В 2014 году малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» были введены в строй Каспийской флотилии ВМФ России. В июне 2018 года МРК совершили переход по внутренним водным путям с Каспийского на Черное море.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в восточную часть Средиземного моря вошла авианосная ударная группа ВМС США, во главе которой находится атомный авианосец «Гарри Трумэн». Боевые корабли направлены в регион для борьбы с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

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