Казань, 18 июня, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Казанскую метростроительную компанию, претендовавшую осенью 2017 года на строительный контракт метро в Ташкенте и являющуюся генеральным подрядчиком Казанского метро, требуют признать банкротом. Иск к АО «Казметрострой» подало Управление Федеральной налоговой службы по Татарии, он к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск был подан 15 июня 2018 года. Сумма претензий налоговой службы — 202 677 268,28 рубля. Это далеко не первая попытка обанкротить казанского метростроителя, созданного в 1997 году в форме муниципального унитарного предприятия и акционированного в ноябре 2012 года. В 2015—2017 годах таких попыток было сделано три, две из которых в 2017 году, но во всех случаях это были коммерческие структуры.

19 мая 2017 года с иском обратился индивидуальный предприниматель Динар Сибгатов, предъявивший претензии на 300 тыс. рублей. 5 июля 2017 года в это дело вступило АО «Московский Метрострой» с суммой исковых требований 11 619 670 рублей. 7 сентября 2017 года по первому иску производство было прекращено в связи с отказом индивидуального предпринимателя от своих требований, но остался ещё московский кредитор, к которому в конце сентября присоединилось ООО «Монтажэлектро» (сумма претензий — 908 494,03 рубля). 9 октября 2017 года в дело вступило ООО Компания «БТК» с суммой почти 2 млн рублей, но в тот же день от своих претензий отказалось ООО «Монтажэлектро».

17 ноября 2017 года Арбитражный суд Татарии отказал в требованиях ООО Компания «БТК».

В начале октября 2017 года АО «Московский Метрострой» было отказано в требованиях о вводе наблюдения за АО «Казметрострой», но истец в начале 2018 года неудачно пытался обжаловать данный вердикт суда.

«В обоснование жалобы АО «Мосметрострой» указывает на злоупотребление со стороны должника правом (статья 10 ГК РФ), поскольку у АО «Казметрострой» имеются признаки неплатёжеспособности и его действия направлены исключительно на лишение АО «Мосметррострой» статуса заявителя по делу о банкротстве. В отзыве на кассационную жалобу АО «Казметрострой» возражает против её удовлетворения, считает обжалуемые судебные акты законными и не подлежащими отмене. В числе прочего указывает на полное погашение к настоящему моменту задолженности перед АО «Мосметрострой», в том числе, по процентам за пользование чужими денежными средствами», — отмечалось в материалах дела.

Напомним, АО «Казметрострой» в 2012 году было трансформировано из МУП в акционерное общество, учредителем стал комитет имущественных и земельных отношений исполкома Казани, и на 2016 год он же оставался единственным акционером. Уставный капитал компании — свыше 1,41 млрд рублей. В АО работают свыше 1 тыс. человек. Гендиректор — Марат Рахимов, являющийся депутатом Госсовета РТ по Горкинскому одномандатному избирательному округу № 11. По данным из деклараций о доходах, за 2017 год Рахимов заработал 10 859 053 рубля, что несколько меньше, чем в 2016 году, когда задекларированный доход составил 12 336 622,3 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Казметрострой» на сегодня ведёт работы по строительству новой станции метро Казанского метрополитена — «Дубравная», а осенью 2017 года компания участвовала в тендере на строительство метро в Ташкенте.

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