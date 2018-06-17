Лондон, 18 июня, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Грабители на мопеде оставили без мобильного телефона министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида. Об этом министр рассказал в интервью британской газете The Sun.

Цитата из к/ф «Невезучие». Реж. Франсис Вебер. 1981. Франция — Мексика Грабители

Инцидент произошел несколько месяцев назад на севере британской столицы, когда Джавид собирался вызвать такси около вокзала Юстон. В этот момент злоумышленники выхватили телефон из рук министра и скрылись.

«Пока я осознал, что происходит, всё уже случилось», — рассказал Джавид.

Произошедшее возмутило и расстроило главу британского МВД. Повезло, что не зарезали или не избили, как других жертв, отметил он.

Саджид Джавид заявил о намерении бороться с преступностью на улицах. В качестве мер по искоренению насилия он предлагает запретить продажу ножей через интернет, проводить с молодежью профилактические беседы и активнее противодействовать распространению наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Саджид Джавид был назначен министром внутренних дел Великобритании 30 апреля. Он сменил на этом посту Эмбер Радд.