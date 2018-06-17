Астана, 18 июня, 2018, 00:53 — ИА Регнум. По факту схода с рельс пассажирского поезда Астана — Алма-Ата возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Речь идет о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. Пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» («Казахстан темир жолы») сообщила о технической исправности вагонов поезда — они прошли соответствующее обслуживание перед отправкой в рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 17 июня в Жамбылской области Казахстана, в 50 км от станции Шу. По предварительным данным, поезд сошел с рельсов после того, как машинист, увидев искривление пути, применил экстренное торможение. Жертвой аварии стал 12-летний мальчик, еще 14 человек получили травмы.

Читайте также: Пассажирский поезд Астана — Алма-Ата сошел с рельсов