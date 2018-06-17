Скопье, 18 июня, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Полиция Македонии применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, не согласных с предстоящим переименованием страны. Об этом сообщает македонский телеканал A1on.

Ντουντούκα Применение слезоточивого газа

Акция протеста, организованная посредством соцсетей, вечером 17 июня переросла в столкновения со стражами порядка: манифестанты стали бросать в полицейских камни и файеры, а также попытались прорвать оцепление перед зданием македонского парламента.

На место было направлено подразделение быстрого реагирования, для разгона демонстрантов также задействовали бронированный автомобиль. Несколько человек обратились за медицинской помощью, точное число пострадавших в стычках с полицией не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня главы внешнеполитических ведомств Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Спор о названии бывшей югославской республики между Афинами и Скопье продолжался более 25 лет.

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