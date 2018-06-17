Киев, 18 июня, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Сотрудники Организации «Союз воинов «АТО» Волыни» на странице в соцсети Facebook раскритиковали участника «АТО» Сергея Голоскокова за поддержку сборной России на ЧМ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

По их данным, Голоскоков, который является президентом ассоциации мини-футбола Волыни, сфотографировался на фоне флага РФ после одного из матчей.

«Если Сергей запутался, тогда у него остаётся мало времени, чтобы определиться: или Украина… или Россия, «вокзал, чемодан», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота в Киеве в 2014 г. на Украине началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Москву практически во всех своих проблемах и неудачах.

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