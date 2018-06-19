Чемпионат мира по футболу в России, 18 июня: трансляция REGNUM
В России — пятый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 18 июня, матчи мундиаля пройдут в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде.
Швеция — Республика Корея (Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород, 15:00)
Бельгия — Панама (Сочи, стадион Фишт, 18:00)
Тунис — Англия (Волгоград Волгоград Арена, 21:00)
Сборная Англии в последний раз праздновала победу на мундиале 8 лет назад — на чемпионате мира — 2010, когда обыграла Словению, Тунис возвращается на чемпионат мира впервые с 2006 года. Бельгийцам предстоит доказать статус одного из фаворитов турнира — Панама готовится к дебюту на мировых первенствах. Для шведской команды этот матч станет первым на мундиалях после долгой 12-летней паузы — со сборной Кореи она встречается впервые. Для Кореи этот чемпионат станет десятым в их истории.
Результаты матчей 17 июня:
Коста-Рика — Сербия 0:1.
Германия — Мексика 0:1.
Бразилия — Швейцария 1:1.
В Екатеринбурге один из болельщиков пожаловался на то, что ему продали билеты на несуществующие места. Эта новость обошла множество СМИ. Но не всё так сложно. Оказалось, что этот болельщик в итоге попал на матч Египет — Уругвай. И ему всё понравилось.
Что касается билетов и большого количества пустых мест на трибунах, то напомним, что власти Екатеринбурга и Свердловской области уже потребовали ответа от ФИФА. И ФИФА пояснила: билеты были распределены все.
Забивший победный мяч в ворота сборной Коста-Рики защитник сборной Сербии Александар Коларов после матча получил в подарок от властей Самарской области сертификат на автомобиль Lada 4×4 — на память о стадионе и о важной победе.
Читайте подробнее: Игрока сборной Сербии наградили российским вседорожником Lada 4x4
Большинство жителей России (55%) смотрели церемонию открытия чемпионата мира по футболу FIFA и первый матч мундиаля между сборной России и Саудовской Аравии. По данным ВЦИОМ, 27% зрителей, смотревших открытие ЧМ-2018, отметили красочность и зрелищность церемонии. 10% опрошенных запомнилась речь президента России Владимира Путина. На 8% произвело большое впечатления выступление британского певца Робби Уильямса.
Читайте подробнее: Открытия ЧМ-2018 смотрели 55% жителей России
Главный тренер бразильцев, которые 17 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграли вничью со сборной Швейцарии (1:1), похвалил поле на «Ростов Арене». По его словам, играть на нём — одно удовольствие. Тите также поблагодарил Донской край за гостеприимство и радушный приём.
Подробности в материале: Тренер бразильцев оценил поле «Ростов Арены», созданное англичанами
В случае выхода панамской сборной по футболу в плей-офф тренеру команды Эрнану Дарио Гомесу придется выпить две бутылки водки, а возможно и побрить голову наголо. Такие обещания он дал 18 июня перед встречей со сборной Бельгии.
Об этом: Две бутылки водки за плей-офф — шутка тренера сборной Панамы удалась
Состоявшийся 17 июня в стадионе «Ростов Арена» матч между сборными Бразилии и Швейцарии прошёл спокойно и без происшествий. Нарушений общественного порядка допущено не было.
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Владимира Путина попросили прийти на матч между сборными России и Египта, который пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня.
Читайте подробнее: Лопырёва попросила Путина прийти на матч Россия — Египет
Президент Швейцарии Ален Берсе перед матчем ЧМ-2018, в котором приняла участие его национальная сборная, исполнил давнюю мечту — побывал на родине Антона Чехова. В Таганроге для высокого гостя провели экскурсии в домике, где родился писатель, и гимназии, где он учился. Берсе сделал несколько снимков на память о посещении приморского города.
Защитник сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер и голкипер Ян Зоммер остались довольны тёплым приёмом в Ростове-на-Дону.
Лихтштайнер отметил, что Ростов — классный город, здесь игроков национальной команды отлично встретили. По словам Зоммера, игра с бразильцами повысила командный дух Швейцарии. И прошедшая игра послужит хорошей мотивацией при подготовке к следующим матчам.
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Сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч со сборной России.
Читайте также: Сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч с Россией
Более 67 тыс. болельщиков посетили ростовскую фан-зону FIFA в день матча между сборными Бразилии и Швейцарии. Это втрое больше, чем может принять Театральная площадь, рассчитанная на одновременное пребывание 22 тыс. человек. Первая игра ЧМ-2018, которую приняла «Ростов Арена», стала одной из самых посещаемых на мировом первенстве. На стадионе футбольный поединок собрал более 43 тыс. зрителей при вместимости 45 тыс. человек.
Читайте также: Фан-зону FIFA в Ростове-на-Дону посетили более 67 тыс. болельщиков
Символом победы сборной Мексики над командой Германии в рамках ЧМ-2018 стала бабушка одной из болельщиц, благословившая футболистов во время прямой трансляции из Москвы.
Читайте также: В соцсетях нашли символ победы Мексики над Германией на ЧМ-2018
Болельщики сборной Швейцарии попали в объектив видеокамер ростовских фанатов, которые были огорчены бескультурьем иностранных гостей. В социальных сетях появились видео, на которых швейцарские болельщики справляют нужду прямо поблизости ростовской набережной, которую на Дону готовили специально к ЧМ-2018. Стоит отметить, что все места массового скопления футбольных фанатов были оснащены уличными туалетами.
Подробности в материале: Швейцарские болельщики превратили ростовскую набережную в туалет
В Москве для болельщиков чемпионата мира по футболу введут скидки на посещение музеев и экспозиций парка «Сокольники».
Об этом: В парке «Сокольники» введут скидки для болельщиков ЧМ-2018
Краснодарский Сочи вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам первых трех дней чемпионата. Выяснилось, что по числу зрителей на трибунах Сочи оказался на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.
Об этом: Сочи вошел в число лидеров по популярности у футбольных фанатов
Социальные сети Ростова-на-Дону продолжают пестрить фотографиями бразильских болельщиков, которые отличились оригинальными костюмами. Некоторые специально к ЧМ-2018 предстали в образе динозавра или облачились в костюмы супергероя, а кто-то был более оригинален и приобрёл к мундиалю костюм с куклой президента США.
«Бразильцы привезли с собой Трампа и не одного», — иронично заметил интернет-пользователь, выложивший фотоснимок футбольных фанатов из Бразилии.
Об этом: В Ростов-на-Дону бразильцы приехали с куклами Дональда Трампа
Официальный талисман чемпионата мира по футболу волк Забивака прибудет на фестиваль болельщиков в Волгограде.
Об этом: Талисман ЧМ-2018 волк Забивака прибудет на фан-фест в Волгограде
Нападающий сборной Португалии Андре Силва заявил, что играть в одной команде с лучшим игроком мира — Криштиану Роналду — само по себе является честью для любого футболиста.
Об этом: Форвард сборной Португалии: играть с Рональду — честь для футболиста
В мэрии Казани сообщили, что территорию фестиваля болельщиков за четыре дня посетили около 150 тыс. человек.
Подробности в материале: За четыре дня фан-фест в Казани посетили 150 тыс. человек
Перед служителями Фемиды Ростовского областного суда предстанет экс-судья регионального Арбитражного суда Светлана Мартынова, которая обвиняется в махинациях с землёй семьи Цапков. Процесс должен был начаться сегодня, 18 июня, но заседание пришлось перенести на один день из-за ЧМ-2018. По данным региональных СМИ, дело в том, что конвоиры, которые должны были сопровождать подсудимую из СИЗО, задействованы в мероприятиях мундиаля.
Читайте также: «Кущёвское дело»: суд над ростовской судьёй перенесли из-за ЧМ-2018
Форварда сборной Хорватии Николу Калинича могут отчислить из команды за отказ выходить на замену в матче чемпионата мира
Читайте подробнее: Хорватского форварда могут исключить из команды за отказ выходить на поле
В Волгограде болельщикам и туристам напомнили о том, что из-за жаркой погоды необходимо соблюдать меры безопасности.
Об этом: В Волгограде предупредили болельщиков о жаркой погоде
Болельщики сборной команды Швеции создали пробку на входе в метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде. Не привыкшие к такому наплыву иностранцев нижегородцы испуганно жмутся к стенам близлежащих домов. Шведы уже начали движение в сторону стадиона, где сборная Швеции встретится со сборной Южной Кореи — на метро и с использованием специальных шаттлов.
Шведы радостно скандируют: «Россия, Россия!». Охотно позируют для съемки местным жителям.
Читайте подробнее: «Россия, Россия!»: шведы создали пробку в нижегородском метро
Болельщики сборной Мексики привезли с собой в Россию картонную копию своего друга, которого жена не отпустила на чемпионат мира.
Подробности в материале: Мексиканцы привезли копию друга, которого жена не пустила на ЧМ-2018
Болельщики из Египта собрались на Манежной площади в Москве. Фото: Корнева Екатерина
В Волгограде чиновники и дипломаты из Великобритании возложили цветы к мемориалу на Мамаевом кургане.
Читайте также: Британские чиновники возложили цветы к мемориалу на Мамаевом кургане
Корнева Екатерина
Болельщики собираются на Никольской улице в Москве. Фото: Корнева Екатерина
Никольская улица. Болельщики из Исландии. Фото: Корнева Екатерина
Екатеринбург встречает гостей из Франции и Перу. Сборные этих стран в ближайшее время встретятся на стадионе «Екатеринбург Арена». Напомним, ближайший матч пройдёт 21 июня.
Читайте подробнее: Екатеринбург встречает болельщиков из Франции и Перу
Футбольному фанату из Португалии и работнику администрации города Аленкер Элдеру Батишта хватило сил проехать всю Европу, чтобы посетить ЧМ-2018 в России. Своими переживаниями он поделился с журналистами.
Об этом: Житель Португалии добрался на ЧМ-2018 в России на велосипеде
Полузащитник сборной России Юрий Газинский забрал себе на память мяч, которым забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии.
Читайте также: Газинский забрал мяч, которым забил гол в ворота Саудовской Аравии
На чемпионате мира по футболу в Сочи болельщикам помогают три тысячи волонтеров — это жители Сочи самых разных возрастов. На самом стадионе «Фишт», где проходят матчи чемпионата (в том числе сегодня), по словам чиновника, работают 1400 добровольцев FIFA, еще 1580 волонтеров работают в городе.
Читайте также: В Сочи болельщиков встречают три тысячи волонтеров
Полузащитник сборной Мексики Хесус Гальярдо рассказал, что никогда не забудет московский стадион «Лужники» и сообщил, что впечатлён приветливостью жителей России.
Читайте подробнее: Футболист сборной Мексики рассказал, что он запомнит в России
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) подготовили экскурсии для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу. Купить билеты на экскурсию со скидкой можно по паспорту болельщика (FAN ID). Экскурсии проводятся на русском и английском языках, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Читайте подробнее: Болельщики ЧМ-2018 могут посетить экскурсию в метро Москвы со скидкой
В Нижнем Новгороде встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, одни из самых загадочных сборных мира, от которых можно на самом деле ждать чего угодно, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Загадки и маскировки: Швеция играет с Южной Кореей
Швеция забивает. Фан-зона в Москве.
Фото: Корнева Екатерина
Москва. Возле входа в фан-зону девушки рисуют флаги.
Фото: Корнева Екатерина
Зрители и болельщики матча Швеция — Южная Корея в Москве.
Фото: Корнева Екатерина.
Во вторник, 19 июня, в день матча чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Египта, работа 10 автобусных городских маршрутов Петербурга будет продлена до 3 часов утра 20 июня. В список включены маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. При этом автобусы-челноки на маршруте S1 «Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания» будут курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 19 июня до 05:00 20 июня, сообщил петербургский «Пассажиравтотранс».
Москва. Зрители играют в фан-зоне.
Фото: Корнева Екатерина.
Зрители спасаются от жары, но продолжают болеть за команды.
Фото: Корнева Екатерина
Незабитый гол Швеции.
Болельщики сборной Южной Кореи.
Фото: Екатерина Корнева.
В Нижнем Новгороде сборная Швеции обыграла сборную Южной Кореи со счётом 1:0. Матч получился однообразным и скучным, как манная каша в детском саду, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
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Швейцарские болельщики, прибывшие в Россию на матч между своей национальной сборной и командой Бразилии, перепутали два города. Вместо того, чтобы забронировать номера в одном из отелей Ростова-на-Дону (Ростовская область), футбольные фанаты оставили заявку на гостиничные номера в Ростове Великом (Ярославская область). Оператор-лингвист Службы-112 объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в южной столице.
Всего в день первого матча ЧМ-2018 на Дону, 17 июня, диспетчеры приняли около 8 тыс. вызовов, шесть из них были связаны с проведением мундиаля.
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Матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы стартует в 18:00. На данный момент известны составы обеих команд.
Читайте подробнее: Сборные Панамы и Бельгии сразятся в Сочи: составы
В Петербург из других регионов начали прибывать болельщики сборной России, которые собираются посетить матч национальной сборной против команды Египта вечером 19 июня. На Московском вокзале с утра можно было слышать скандирование «Россия! Россия!». Более заметны на улицах стали и египтяне. Они признаются в любви России, поскольку, поясняют они, русские очень любят египетские моря и курорты.
В преддверии матча Англия — Тунис, который состоится 18 июня в Волгограде, команда ветеранов местного футбольного клуба «Ротор» обыграла команду английских волонтеров со счетом 8:3.
Читайте подробнее: Волгоградская команда разгромила англичан со счетом 8:3
Тем временем сборные Панамы и Бельгии выходят на поле сочинского «Фишта». Панамцы — дебютанты этого турнира.
Матч начался. Игру открывает сборная Панамы.
Первый голевой момент у ворот Панамы: удар нанес Лукаку.
Сочи принимает второй матч чемпионата мира по футболу. Вопрос лишь в том, сколько забьют бельгийцы. Впрочем, если сборная Панама выстоит, то вот это будет настоящая сенсация, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Глобалистский футбол: Бельгия встречается с Панамой
Панама заработала стандарт у штрафной Бельгии, но Куртуа на месте.
Бельгийцы активно действуют у ворот Панамы, но забить пока не удалось.
Роман Торрес допустил ошибку и чуть было не забил гол, но в собственные ворота.
Первая желтая карточка этого матча: ее получает бельгиец Тома Менье.
И еще одна желтая карточка — на этот раз ее «заработал» Эрик Дэвис из сборной Панамы.
Лукаку не дотягивается до мяча, и бельгийцы теряют очередной голевой момент.
Длинный удар де Брейне, но мяч прошел выше ворот.
В Петербург в ближайшие часы должны прилететь порядка 1200 египетских болельщиков. Их доставят из Москвы восемь специальных рейсов авиакомпании EgyptAir. Матч сборных России и Египта состоится вечером 19 июня.
Бельгийцы разыгрывают угловой, подает де Брейне, но защита Панамы выбивает мяч за пределы штрафной.
Де Брейне бьет штрафной, но мимо. И Бельгия зарабатывает очередной угловой, впрочем, тоже оказавшийся не опасным для ворот панамцев.
И еще один угловой у ворот Панамы, защита справляется.
Игроки Панамы попытались уйти в атаку, но соперники задушили эту попытку далеко от ворот.
Первый угловой Панамы — его заработал, кстати, игрок бельгийского «Гента», Хосе Луис Родригес, мяч перехватил де Брейне, но наметившаяся контратака ударом не завершилась.
Калининградские музеи приняли решение не работать до утра для болельщиков мундиаля. Об этом сегодня заявил журналистам региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак по итогам первого в Калининграде матча ЧМ-2018 — сборных Нигерии и Хорватии.
Ранее дирекции музеев продлили свою работу до 6:00 в надежде, что фанаты после матча заглянут на экспозиции. Однако этого не произошло. Например, единственный в России Музей янтаря посетили всего девять человек с паспортами болельщиков.
«Я бы не стал говорить, что идея провалилась, — сказал Ермак. — Дело в том, что матч Нигерия — Хорватия был рассчитан на настоящих болельщиков, среди них очень мало так называемых кузьмичей (людей, которые приезжают на матчи как туристы. — ИА REGNUM )».
Панамская защита пропустила Азара к воротам, тот нанес крайне опасный удар, но голкипер спас ситуацию.
Панамец Купер нанес удар по воротам, мяч летит значительно выше створа.
Арбитр добавляет две минуты к основному времени первого тайма матча между Бельгией и Панамой.
Примерно 400 болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу из Туниса, не смогли добраться до Волгограда, чтобы увидеть матч своей сборной против футболистов из Англии. Всего в Волгограде примерно 2 тыс. болельщиков из Туниса.
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В добавленное время первого тайма между Бельгией и Панамой желтую карточку получает панамец Барсенас. И первый тайм матча завершен нулевой ничьей.
Команды Бельгии и Панамы выходят на поле после перерыва. Изменений в составах нет. Мяч разыгрывают бельгийцы.
Первый гол! На 47-й минуте бельгиец Дрис Мертенс открывает счет.
Подробнее: Бельгия — Панама: счет открыт
А вот теперь шанс был у Панамы: мяч, пробитый Мурильо, вытащил голкипер бельгийской сборной.
К 60-й минуте команды заработали шесть желтых карточек на двоих.
Двойная замена в панамской сборной: на смену Эдгара Барсенаса выходит Габриель Торрес, Хосе Луиса Родригеса меняет Исмаэль Диас.
Сегодня на сочинском «Фиште» собрались 43 тыс. 257 болельщиков. Игра между сборными Португалии и Испании собрала 15 июня 43 тыс. 866 зрителей.
Второй гол в ворота Панамы — на 69-й минуте точный удар наносит Лукаку.
Читайте подробнее: Бельгия разогналась: второй гол в ворота Панамы
И на 75-й минуте Лукаку делает дубль, забивая третий гол в ворота Панамы.
Подробнее: Лукаку сделал дубль в матче Бельгия — Панама
Забивший первый гол в ворота Панамы Дрис Мертенс уходит, его меняет Торган Азар.
Куртуа забирает мяч прямо из-под ног соперника, и в этот момент звучит свисток — положение вне игры.
И на этот раз желтую карточку получает Кевин де Брейне — за удар Техаде в живот. Панама пробивает штрафной, но Куртуа забирает мяч.
Аксель Витсель уходит, на поле появляется Насер Шадли. Тем временем арбитр добавляет четыре минуты к основному времени.
Панама пытается атаковать и на последних минутах матча.
Свисток арбитра. Итог матча между Бельгией и Панамой — 3:0, благодаря голу Дриса Мертенса и дублю Ромелу Лукаку.
Первый тайм сборная Панамы не только держала оборону, но и шла в атаку, не дав забить бельгийцам. А вот в тайме втором бельгийцы ожидаемо трижды огорчили сборную Панаму.
Читайте подробнее: Без сюрпризов: Бельгия выигрывает у Панамы
Волгоград ждёт настоящее испытание: в город-герой едут английские болельщики — пожалуй, наряду с турецкими самые буйные. Меж тем, сами англичане уже заявили, что британские СМИ врали им о злобности русских. Наоборот, российские люди оказались очень гостеприимными и дружелюбными, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Never walk alone: Волгоград встречает англичан
Матч между сборными Англии и Туниса в рамках первого тура группового этапа (группа G) начнется на «Волгоград-Арене» в 21:00. Англию называют в числе фаворитов чемпионата.
Команды готовятся к выходу на поле. Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Колумбии.
Матч между Англией и Тунисом начался, первый удар наносят англичане.
Первый опасный момент у ворот Туниса, но все закончилось только угловым: ситуацию спас вратарь.
Англичане создали еще один опасный момент у ворот соперника, но тоже не смогли его реализовать.
Голкипер Туниса Муэз Хассен получил повреждение, но пока остается на поле.
Тунисские игроки идут в нападение, но из-за неточной передачи мяч теряют.
Гарри Кейн забивает первый мяч в этой встрече. 1:0, Англия ведет на 11-й минуте.
Большая группа египетских болельщиков распевает национальные песни на Университетской набережной у СПбГУ. На Невском проспекте тоже множество гостей из Египта.
Читайте подробнее: Египетские песни звучат в центре Петербурга
О матче в Волгограде: Сборная Англии забила первый гол в матче с Тунисом
А голкипер Туниса Хассен все же уходит с поля, его меняет Фарук Бен-Мустафа.
Игрок Туниса пошел в атаку, но ему помешал Деле Алли.
Удар в сторону ворот Пикфорда, мяч летит мимо створа.
Дилан Бронн подыграл игрой, и арбитр назначил штрафной в ворота Туниса. Магуайер нанес удар, вратарь забрал мяч.
Судья назначает 11-метровый в ворота сборной Англии: правила нарушил Уокер, отмахнувшийся локтем от Бен Юссуфа.
Уокер получает желтую карточку.
Фержани Сасси забивает гол в ворота англичан с пенальти!
Пикфорд угадал направление, но до мяча не добрался. 1:1.
Стерлинг рвется к воротам Туниса, но падает. Судья назначает штрафной.
На 35-й минуте игры сборная Туниса сравняла счет в игре со сборной Англии. Гол в результате пенальти забил Фержани Сасси.
Об этом: Тунис сравнял счет в матче с Англией на Чемпионате мира
Еще один штрафной в пользу англичан. Защита на месте.
Лингард прошел с мячом мимо вратаря Туниса, но забить ему помешала штанга.
Арбитр добавил три минуты к основному времени первого тайма матча между Англией и Тунисом.
Али Маалул на газоне после сильного удара мячом в живот.
Свисток. Команды уходят на перерыв при счете 1:1.
Начался второй тайм.
Стерлинг пошел в атаку, но притормозил, и защита Туниса сумела ему противостоять.
На Манежной площади в Москве польские болельщики поддерживают свою команду, у которой завтра матч с Республикой Сенегал. Фото: Корнева Екатерина
Польские болельщики на Манежной площади в Москве. Фото: Корнева Екатерина
Матч на «Волгоград-Арене» смотрят 41 тыс. 64 зрителя — немало гостей из Великобритании и Туниса. Кстати, в Волгограде объявлен выходной. Горожане смотрят матч не только на стадионе, но и в фан-зоне.
Флаги Чемпионата мира на Крымском мосту в Москве. Фото: Корнева Екатерина
Англичане практически не уходят со стороны поля соперника, постоянно ищут возможность пробить, но защита Туниса пока пресекает все попытки.
Стерлинг покидает поле, его меняет Маркус Решфорд, игрок «Манчестер Юнайтед».
Кстати, поддержать свои сборные из Великобритании и Туниса в Волгоград приехали около 10 тыс. болельщиков.
Опасный момент у ворот Туниса, но арбитр показывает — вне игры.
Замена в сборной Туниса: Наим Слити уходит, вместо него — Мохамед Бен-Амор.
Тренер английской сборной также делает замену: уходит Деле Алли, его меняет Рубен Лофтус-Чик.
Решфорд проводит опасную атаку, но доводит он ее только до углового. Голкипер столкнулся с английским защитником Стоунзом, он на газоне.
Последняя замена у Туниса — вместо Вахби Хазри выходит Сабер Халифа.
Лофтус-Чик прошел к воротам Туниса, но выпустил мяч за пределы поля.
Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.
Гарри Кейн делает дубль и выводит свою сборную вперед.
2:1 — Англия ведет.
Джесси Лингард покидает поле, вместо него — Эрик Дайер.
Финальный свисток. Англия с трудом, но побеждает в схватке с Тунисом с минимальным преимуществом.
Ростов-на-Дону встречает сборную Саудовской Аравии, которая 20 июня на «Ростов Арене» проведёт футбольный поединок с командой Уругвая. Общение с прессой намечено на 19 июня. В этот же день игроки впервые выйдут на поле стадиона «Ростов Арена».
Подробности в материале: ЧМ-2018: Ростов-на-Дону встречает сборную Саудовской Аравии
Подробнее: Чемпионат мира: Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Тунисом
В Волгограде завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. Автор ИА REGNUM Платон Беседин следил за игрой.
Читайте подробнее: Ураган Harry Kane: Англия добивает Тунис
В Москве четверо иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу, арестованы по подозрению в совершении уголовных преступлений.
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У самолета, на котором сборая Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону, в воздухе загорелся двигатель. К счастью, это не помешало лайнеру приземлиться.
Об этом: Самолет со сборной Саудовской Аравии совершил аварийную посадку в Ростове
Причиной нарушения работы двигателя лайнера со сборной Саудовской Аравии, по предварительным данным, стало попадание в него птицы. В пресс-службе авиакомпании «Россия» опровергли информацию о возгорании двигателя. В результате аварийной посадки самолёта никто не пострадал.
Читайте подробнее: Названа причина аварийной посадки лайнера со сборной Саудовской Аравии
Форвард сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком в матче своей команды против сборной Туниса.
Читайте подробнее: Гарри Кейн признан лучшим игроком в матче Тунис — Англия
Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что его команда могла выиграть у Южной Кореи с более крупным счётом
Об этом: Гранквист: Швеция могла выиграть у Южной Кореи с более крупным счётом
Матч открытия чемпионата мира по футболу стал самым рейтинговым телевизионным событием года, опередив хоккейный финал на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Об этом: Матч открытия ЧМ-2018 стал самым рейтинговым телевизионным событием года
Христиане с энтузиазмом встретили чемпионат мира. Об этом рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в обзоре католической прессы «Кто может накормить двумя рыбами пять тысяч человек — Христос или Роналду?»
Папа Римский Франциск пожелал, чтобы мундиаль стал поводом для встреч, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру между странами. Вот, например, и прихожане попавшего в фан-зону храма Святой Троицы на Воробьевых горах в Москве рассказывают о болельщиках, которые часто к ним заходят и расспрашивают о православии. А главный спортивный капеллан Эдвард Плень заверил польских футболистов в своей молитвенной поддержке и позитивно оценил идею организации церковной фан-зоны в одном из приходов в Силезии: расписание служб составлено таким образом, чтобы прихожане могли и посетить службы, и посмотреть матчи мирового первенства.
Во французском Лилле епархия тоже организовала фан-зону. Представитель епархии отмечает, что «мы приглашаем людей разделить радость от футбола с другими, верующими или нет, и делиться этими двумя страстями: любовью к Богу и к прекрасной игре». Во время просмотра епархия планирует проводить интерактивные викторины с целью ознакомления всех желающих с социальным учением Католической церкви. Будут вопросы, например, почему мы должны поддерживать команду Сенегала, и ответ: потому что это команда с самым низким бюджетом, а Иисус сказал, что любит самых бедных. Другой вопрос: «Кто из них двоих, Иисус Христос или Роналду, способен накормить пять тысяч человек только пятью хлебами и двумя рыбами?»
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Болельщики сборной Исландии записали ролик, в котором исполнили песню «Калинка». В конце клипа появляется надпись на русском языке «Россия, спасибо за гостеприимство».
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