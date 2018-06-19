В России — пятый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 18 июня, матчи мундиаля пройдут в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде. Швеция — Республика Корея (Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород, 15:00) Бельгия — Панама (Сочи, стадион Фишт, 18:00) Тунис — Англия (Волгоград Волгоград Арена, 21:00) Сборная Англии в последний раз праздновала победу на мундиале 8 лет назад — на чемпионате мира — 2010, когда обыграла Словению, Тунис возвращается на чемпионат мира впервые с 2006 года. Бельгийцам предстоит доказать статус одного из фаворитов турнира — Панама готовится к дебюту на мировых первенствах. Для шведской команды этот матч станет первым на мундиалях после долгой 12-летней паузы — со сборной Кореи она встречается впервые. Для Кореи этот чемпионат станет десятым в их истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

09:22 18.06.2018 Результаты матчей 17 июня: Коста-Рика — Сербия 0:1. Германия — Мексика 0:1. Бразилия — Швейцария 1:1.

09:23 18.06.2018 В Екатеринбурге один из болельщиков пожаловался на то, что ему продали билеты на несуществующие места. Эта новость обошла множество СМИ. Но не всё так сложно. Оказалось, что этот болельщик в итоге попал на матч Египет — Уругвай. И ему всё понравилось. Что касается билетов и большого количества пустых мест на трибунах, то напомним, что власти Екатеринбурга и Свердловской области уже потребовали ответа от ФИФА. И ФИФА пояснила: билеты были распределены все.

09:24 18.06.2018 Забивший победный мяч в ворота сборной Коста-Рики защитник сборной Сербии Александар Коларов после матча получил в подарок от властей Самарской области сертификат на автомобиль Lada 4×4 — на память о стадионе и о важной победе. Читайте подробнее: Игрока сборной Сербии наградили российским вседорожником Lada 4x4

09:32 18.06.2018 Большинство жителей России (55%) смотрели церемонию открытия чемпионата мира по футболу FIFA и первый матч мундиаля между сборной России и Саудовской Аравии. По данным ВЦИОМ, 27% зрителей, смотревших открытие ЧМ-2018, отметили красочность и зрелищность церемонии. 10% опрошенных запомнилась речь президента России Владимира Путина. На 8% произвело большое впечатления выступление британского певца Робби Уильямса. Читайте подробнее: Открытия ЧМ-2018 смотрели 55% жителей России

09:39 18.06.2018 Главный тренер бразильцев, которые 17 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграли вничью со сборной Швейцарии (1:1), похвалил поле на «Ростов Арене». По его словам, играть на нём — одно удовольствие. Тите также поблагодарил Донской край за гостеприимство и радушный приём. Подробности в материале: Тренер бразильцев оценил поле «Ростов Арены», созданное англичанами

09:39 18.06.2018 В случае выхода панамской сборной по футболу в плей-офф тренеру команды Эрнану Дарио Гомесу придется выпить две бутылки водки, а возможно и побрить голову наголо. Такие обещания он дал 18 июня перед встречей со сборной Бельгии. Об этом: Две бутылки водки за плей-офф — шутка тренера сборной Панамы удалась

09:40 18.06.2018 Состоявшийся 17 июня в стадионе «Ростов Арена» матч между сборными Бразилии и Швейцарии прошёл спокойно и без происшествий. Нарушений общественного порядка допущено не было. Читайте также: Встреча Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону прошла без ЧП

09:53 18.06.2018 Владимира Путина попросили прийти на матч между сборными России и Египта, который пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июня. Читайте подробнее: Лопырёва попросила Путина прийти на матч Россия — Египет

10:03 18.06.2018 Президент Швейцарии Ален Берсе перед матчем ЧМ-2018, в котором приняла участие его национальная сборная, исполнил давнюю мечту — побывал на родине Антона Чехова. В Таганроге для высокого гостя провели экскурсии в домике, где родился писатель, и гимназии, где он учился. Берсе сделал несколько снимков на память о посещении приморского города. Об этом: Президент Швейцарии побывал на родине Чехова

10:15 18.06.2018 Защитник сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер и голкипер Ян Зоммер остались довольны тёплым приёмом в Ростове-на-Дону. Лихтштайнер отметил, что Ростов — классный город, здесь игроков национальной команды отлично встретили. По словам Зоммера, игра с бразильцами повысила командный дух Швейцарии. И прошедшая игра послужит хорошей мотивацией при подготовке к следующим матчам. Читайте также: Швейцарские футболисты поблагодарили ростовчан за радушие

10:20 18.06.2018 Сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч со сборной России. Читайте также: Сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч с Россией

10:31 18.06.2018 Более 67 тыс. болельщиков посетили ростовскую фан-зону FIFA в день матча между сборными Бразилии и Швейцарии. Это втрое больше, чем может принять Театральная площадь, рассчитанная на одновременное пребывание 22 тыс. человек. Первая игра ЧМ-2018, которую приняла «Ростов Арена», стала одной из самых посещаемых на мировом первенстве. На стадионе футбольный поединок собрал более 43 тыс. зрителей при вместимости 45 тыс. человек. Читайте также: Фан-зону FIFA в Ростове-на-Дону посетили более 67 тыс. болельщиков

10:44 18.06.2018 Символом победы сборной Мексики над командой Германии в рамках ЧМ-2018 стала бабушка одной из болельщиц, благословившая футболистов во время прямой трансляции из Москвы. Читайте также: В соцсетях нашли символ победы Мексики над Германией на ЧМ-2018

10:46 18.06.2018 Болельщики сборной Швейцарии попали в объектив видеокамер ростовских фанатов, которые были огорчены бескультурьем иностранных гостей. В социальных сетях появились видео, на которых швейцарские болельщики справляют нужду прямо поблизости ростовской набережной, которую на Дону готовили специально к ЧМ-2018. Стоит отметить, что все места массового скопления футбольных фанатов были оснащены уличными туалетами. Подробности в материале: Швейцарские болельщики превратили ростовскую набережную в туалет

10:53 18.06.2018 В Москве для болельщиков чемпионата мира по футболу введут скидки на посещение музеев и экспозиций парка «Сокольники». Об этом: В парке «Сокольники» введут скидки для болельщиков ЧМ-2018

10:54 18.06.2018 Краснодарский Сочи вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам первых трех дней чемпионата. Выяснилось, что по числу зрителей на трибунах Сочи оказался на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом: Сочи вошел в число лидеров по популярности у футбольных фанатов

11:01 18.06.2018 Социальные сети Ростова-на-Дону продолжают пестрить фотографиями бразильских болельщиков, которые отличились оригинальными костюмами. Некоторые специально к ЧМ-2018 предстали в образе динозавра или облачились в костюмы супергероя, а кто-то был более оригинален и приобрёл к мундиалю костюм с куклой президента США. «Бразильцы привезли с собой Трампа и не одного», — иронично заметил интернет-пользователь, выложивший фотоснимок футбольных фанатов из Бразилии. Об этом: В Ростов-на-Дону бразильцы приехали с куклами Дональда Трампа

11:42 18.06.2018 Официальный талисман чемпионата мира по футболу волк Забивака прибудет на фестиваль болельщиков в Волгограде. Об этом: Талисман ЧМ-2018 волк Забивака прибудет на фан-фест в Волгограде

11:56 18.06.2018 Нападающий сборной Португалии Андре Силва заявил, что играть в одной команде с лучшим игроком мира — Криштиану Роналду — само по себе является честью для любого футболиста. Об этом: Форвард сборной Португалии: играть с Рональду — честь для футболиста

11:57 18.06.2018 В мэрии Казани сообщили, что территорию фестиваля болельщиков за четыре дня посетили около 150 тыс. человек. Подробности в материале: За четыре дня фан-фест в Казани посетили 150 тыс. человек

12:12 18.06.2018 Перед служителями Фемиды Ростовского областного суда предстанет экс-судья регионального Арбитражного суда Светлана Мартынова, которая обвиняется в махинациях с землёй семьи Цапков. Процесс должен был начаться сегодня, 18 июня, но заседание пришлось перенести на один день из-за ЧМ-2018. По данным региональных СМИ, дело в том, что конвоиры, которые должны были сопровождать подсудимую из СИЗО, задействованы в мероприятиях мундиаля. Читайте также: «Кущёвское дело»: суд над ростовской судьёй перенесли из-за ЧМ-2018

12:59 18.06.2018 Форварда сборной Хорватии Николу Калинича могут отчислить из команды за отказ выходить на замену в матче чемпионата мира Читайте подробнее: Хорватского форварда могут исключить из команды за отказ выходить на поле

13:30 18.06.2018 В Волгограде болельщикам и туристам напомнили о том, что из-за жаркой погоды необходимо соблюдать меры безопасности. Об этом: В Волгограде предупредили болельщиков о жаркой погоде

13:36 18.06.2018 Болельщики сборной команды Швеции создали пробку на входе в метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде. Не привыкшие к такому наплыву иностранцев нижегородцы испуганно жмутся к стенам близлежащих домов. Шведы уже начали движение в сторону стадиона, где сборная Швеции встретится со сборной Южной Кореи — на метро и с использованием специальных шаттлов. Шведы радостно скандируют: «Россия, Россия!». Охотно позируют для съемки местным жителям. Читайте подробнее: «Россия, Россия!»: шведы создали пробку в нижегородском метро

13:49 18.06.2018 Болельщики сборной Мексики привезли с собой в Россию картонную копию своего друга, которого жена не отпустила на чемпионат мира. Подробности в материале: Мексиканцы привезли копию друга, которого жена не пустила на ЧМ-2018

14:02 18.06.2018 Болельщики из Египта собрались на Манежной площади в Москве. Фото: Корнева Екатерина

14:07 18.06.2018 В Волгограде чиновники и дипломаты из Великобритании возложили цветы к мемориалу на Мамаевом кургане. Читайте также: Британские чиновники возложили цветы к мемориалу на Мамаевом кургане

14:07 18.06.2018 Корнева Екатерина Болельщики собираются на Никольской улице в Москве. Фото: Корнева Екатерина

14:16 18.06.2018 Никольская улица. Болельщики из Исландии. Фото: Корнева Екатерина

14:32 18.06.2018 Екатеринбург встречает гостей из Франции и Перу. Сборные этих стран в ближайшее время встретятся на стадионе «Екатеринбург Арена». Напомним, ближайший матч пройдёт 21 июня. Читайте подробнее: Екатеринбург встречает болельщиков из Франции и Перу

14:34 18.06.2018 Футбольному фанату из Португалии и работнику администрации города Аленкер Элдеру Батишта хватило сил проехать всю Европу, чтобы посетить ЧМ-2018 в России. Своими переживаниями он поделился с журналистами. Об этом: Житель Португалии добрался на ЧМ-2018 в России на велосипеде

15:12 18.06.2018 Полузащитник сборной России Юрий Газинский забрал себе на память мяч, которым забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии. Читайте также: Газинский забрал мяч, которым забил гол в ворота Саудовской Аравии

15:49 18.06.2018 На чемпионате мира по футболу в Сочи болельщикам помогают три тысячи волонтеров — это жители Сочи самых разных возрастов. На самом стадионе «Фишт», где проходят матчи чемпионата (в том числе сегодня), по словам чиновника, работают 1400 добровольцев FIFA, еще 1580 волонтеров работают в городе. Читайте также: В Сочи болельщиков встречают три тысячи волонтеров

15:54 18.06.2018 Полузащитник сборной Мексики Хесус Гальярдо рассказал, что никогда не забудет московский стадион «Лужники» и сообщил, что впечатлён приветливостью жителей России. Читайте подробнее: Футболист сборной Мексики рассказал, что он запомнит в России

15:59 18.06.2018 Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) подготовили экскурсии для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу. Купить билеты на экскурсию со скидкой можно по паспорту болельщика (FAN ID). Экскурсии проводятся на русском и английском языках, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Читайте подробнее: Болельщики ЧМ-2018 могут посетить экскурсию в метро Москвы со скидкой

16:09 18.06.2018 В Нижнем Новгороде встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, одни из самых загадочных сборных мира, от которых можно на самом деле ждать чего угодно, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Загадки и маскировки: Швеция играет с Южной Кореей

16:36 18.06.2018 Швеция забивает. Фан-зона в Москве. Фото: Корнева Екатерина

16:40 18.06.2018 Москва. Возле входа в фан-зону девушки рисуют флаги. Фото: Корнева Екатерина

16:41 18.06.2018 Зрители и болельщики матча Швеция — Южная Корея в Москве. Фото: Корнева Екатерина.

16:41 18.06.2018 Во вторник, 19 июня, в день матча чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Египта, работа 10 автобусных городских маршрутов Петербурга будет продлена до 3 часов утра 20 июня. В список включены маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. При этом автобусы-челноки на маршруте S1 «Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания» будут курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 19 июня до 05:00 20 июня, сообщил петербургский «Пассажиравтотранс».

16:44 18.06.2018 Москва. Зрители играют в фан-зоне. Фото: Корнева Екатерина.

16:45 18.06.2018 Зрители спасаются от жары, но продолжают болеть за команды. Фото: Корнева Екатерина

16:48 18.06.2018 Незабитый гол Швеции. Болельщики сборной Южной Кореи. Фото: Екатерина Корнева.

16:58 18.06.2018 В Нижнем Новгороде сборная Швеции обыграла сборную Южной Кореи со счётом 1:0. Матч получился однообразным и скучным, как манная каша в детском саду, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: «Краснодарская» победа шведов над Южной Кореей

17:04 18.06.2018 Швейцарские болельщики, прибывшие в Россию на матч между своей национальной сборной и командой Бразилии, перепутали два города. Вместо того, чтобы забронировать номера в одном из отелей Ростова-на-Дону (Ростовская область), футбольные фанаты оставили заявку на гостиничные номера в Ростове Великом (Ярославская область). Оператор-лингвист Службы-112 объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в южной столице. Всего в день первого матча ЧМ-2018 на Дону, 17 июня, диспетчеры приняли около 8 тыс. вызовов, шесть из них были связаны с проведением мундиаля. Читайте также: Трудности перевода: швейцарские фанаты перепутали два Ростова

17:39 18.06.2018 Матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы стартует в 18:00. На данный момент известны составы обеих команд. Читайте подробнее: Сборные Панамы и Бельгии сразятся в Сочи: составы

17:44 18.06.2018 В Петербург из других регионов начали прибывать болельщики сборной России, которые собираются посетить матч национальной сборной против команды Египта вечером 19 июня. На Московском вокзале с утра можно было слышать скандирование «Россия! Россия!». Более заметны на улицах стали и египтяне. Они признаются в любви России, поскольку, поясняют они, русские очень любят египетские моря и курорты.

17:47 18.06.2018 В преддверии матча Англия — Тунис, который состоится 18 июня в Волгограде, команда ветеранов местного футбольного клуба «Ротор» обыграла команду английских волонтеров со счетом 8:3. Читайте подробнее: Волгоградская команда разгромила англичан со счетом 8:3

17:54 18.06.2018 Тем временем сборные Панамы и Бельгии выходят на поле сочинского «Фишта». Панамцы — дебютанты этого турнира.

18:01 18.06.2018 Матч начался. Игру открывает сборная Панамы.

18:03 18.06.2018 Первый голевой момент у ворот Панамы: удар нанес Лукаку.

18:05 18.06.2018 Сочи принимает второй матч чемпионата мира по футболу. Вопрос лишь в том, сколько забьют бельгийцы. Впрочем, если сборная Панама выстоит, то вот это будет настоящая сенсация, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Глобалистский футбол: Бельгия встречается с Панамой

18:07 18.06.2018 Панама заработала стандарт у штрафной Бельгии, но Куртуа на месте.

18:09 18.06.2018 Бельгийцы активно действуют у ворот Панамы, но забить пока не удалось.

18:13 18.06.2018 Роман Торрес допустил ошибку и чуть было не забил гол, но в собственные ворота.

18:16 18.06.2018 Первая желтая карточка этого матча: ее получает бельгиец Тома Менье.

18:20 18.06.2018 И еще одна желтая карточка — на этот раз ее «заработал» Эрик Дэвис из сборной Панамы.

18:22 18.06.2018 Лукаку не дотягивается до мяча, и бельгийцы теряют очередной голевой момент.

18:23 18.06.2018 Длинный удар де Брейне, но мяч прошел выше ворот.

18:25 18.06.2018 В Петербург в ближайшие часы должны прилететь порядка 1200 египетских болельщиков. Их доставят из Москвы восемь специальных рейсов авиакомпании EgyptAir. Матч сборных России и Египта состоится вечером 19 июня.

18:26 18.06.2018 Бельгийцы разыгрывают угловой, подает де Брейне, но защита Панамы выбивает мяч за пределы штрафной.

18:31 18.06.2018 Де Брейне бьет штрафной, но мимо. И Бельгия зарабатывает очередной угловой, впрочем, тоже оказавшийся не опасным для ворот панамцев.

18:32 18.06.2018 И еще один угловой у ворот Панамы, защита справляется.

18:33 18.06.2018 Игроки Панамы попытались уйти в атаку, но соперники задушили эту попытку далеко от ворот.

18:36 18.06.2018 Первый угловой Панамы — его заработал, кстати, игрок бельгийского «Гента», Хосе Луис Родригес, мяч перехватил де Брейне, но наметившаяся контратака ударом не завершилась.

18:39 18.06.2018 Калининградские музеи приняли решение не работать до утра для болельщиков мундиаля. Об этом сегодня заявил журналистам региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак по итогам первого в Калининграде матча ЧМ-2018 — сборных Нигерии и Хорватии. Ранее дирекции музеев продлили свою работу до 6:00 в надежде, что фанаты после матча заглянут на экспозиции. Однако этого не произошло. Например, единственный в России Музей янтаря посетили всего девять человек с паспортами болельщиков. «Я бы не стал говорить, что идея провалилась, — сказал Ермак. — Дело в том, что матч Нигерия — Хорватия был рассчитан на настоящих болельщиков, среди них очень мало так называемых кузьмичей (людей, которые приезжают на матчи как туристы. — ИА REGNUM )».

18:39 18.06.2018 Панамская защита пропустила Азара к воротам, тот нанес крайне опасный удар, но голкипер спас ситуацию.

18:43 18.06.2018 Панамец Купер нанес удар по воротам, мяч летит значительно выше створа.

18:47 18.06.2018 Арбитр добавляет две минуты к основному времени первого тайма матча между Бельгией и Панамой.

18:48 18.06.2018 Примерно 400 болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу из Туниса, не смогли добраться до Волгограда, чтобы увидеть матч своей сборной против футболистов из Англии. Всего в Волгограде примерно 2 тыс. болельщиков из Туниса. Читайте также: Посол Туниса попросил волгоградцев поддержать команду

18:49 18.06.2018 В добавленное время первого тайма между Бельгией и Панамой желтую карточку получает панамец Барсенас. И первый тайм матча завершен нулевой ничьей.

19:05 18.06.2018 Команды Бельгии и Панамы выходят на поле после перерыва. Изменений в составах нет. Мяч разыгрывают бельгийцы.

19:07 18.06.2018 Первый гол! На 47-й минуте бельгиец Дрис Мертенс открывает счет.

19:14 18.06.2018 А вот теперь шанс был у Панамы: мяч, пробитый Мурильо, вытащил голкипер бельгийской сборной.

19:19 18.06.2018 К 60-й минуте команды заработали шесть желтых карточек на двоих.

19:25 18.06.2018 Двойная замена в панамской сборной: на смену Эдгара Барсенаса выходит Габриель Торрес, Хосе Луиса Родригеса меняет Исмаэль Диас.

19:28 18.06.2018 Сегодня на сочинском «Фиште» собрались 43 тыс. 257 болельщиков. Игра между сборными Португалии и Испании собрала 15 июня 43 тыс. 866 зрителей.

19:33 18.06.2018 Второй гол в ворота Панамы — на 69-й минуте точный удар наносит Лукаку. Читайте подробнее: Бельгия разогналась: второй гол в ворота Панамы

19:35 18.06.2018 И на 75-й минуте Лукаку делает дубль, забивая третий гол в ворота Панамы.

19:43 18.06.2018 Забивший первый гол в ворота Панамы Дрис Мертенс уходит, его меняет Торган Азар.

19:46 18.06.2018 Куртуа забирает мяч прямо из-под ног соперника, и в этот момент звучит свисток — положение вне игры.

19:49 18.06.2018 И на этот раз желтую карточку получает Кевин де Брейне — за удар Техаде в живот. Панама пробивает штрафной, но Куртуа забирает мяч.

19:50 18.06.2018 Аксель Витсель уходит, на поле появляется Насер Шадли. Тем временем арбитр добавляет четыре минуты к основному времени.

19:54 18.06.2018 Панама пытается атаковать и на последних минутах матча.

19:54 18.06.2018 Свисток арбитра. Итог матча между Бельгией и Панамой — 3:0, благодаря голу Дриса Мертенса и дублю Ромелу Лукаку.

20:01 18.06.2018 Первый тайм сборная Панамы не только держала оборону, но и шла в атаку, не дав забить бельгийцам. А вот в тайме втором бельгийцы ожидаемо трижды огорчили сборную Панаму. Читайте подробнее: Без сюрпризов: Бельгия выигрывает у Панамы

20:15 18.06.2018 Волгоград ждёт настоящее испытание: в город-герой едут английские болельщики — пожалуй, наряду с турецкими самые буйные. Меж тем, сами англичане уже заявили, что британские СМИ врали им о злобности русских. Наоборот, российские люди оказались очень гостеприимными и дружелюбными, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Never walk alone: Волгоград встречает англичан

20:45 18.06.2018 Матч между сборными Англии и Туниса в рамках первого тура группового этапа (группа G) начнется на «Волгоград-Арене» в 21:00. Англию называют в числе фаворитов чемпионата.

20:52 18.06.2018 Команды готовятся к выходу на поле. Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Колумбии.

21:01 18.06.2018 Матч между Англией и Тунисом начался, первый удар наносят англичане.

21:04 18.06.2018 Первый опасный момент у ворот Туниса, но все закончилось только угловым: ситуацию спас вратарь.

21:06 18.06.2018 Англичане создали еще один опасный момент у ворот соперника, но тоже не смогли его реализовать.

21:08 18.06.2018 Голкипер Туниса Муэз Хассен получил повреждение, но пока остается на поле.

21:10 18.06.2018 Тунисские игроки идут в нападение, но из-за неточной передачи мяч теряют.

21:12 18.06.2018 Гарри Кейн забивает первый мяч в этой встрече. 1:0, Англия ведет на 11-й минуте.

21:13 18.06.2018 Большая группа египетских болельщиков распевает национальные песни на Университетской набережной у СПбГУ. На Невском проспекте тоже множество гостей из Египта. Читайте подробнее: Египетские песни звучат в центре Петербурга

21:16 18.06.2018 О матче в Волгограде: Сборная Англии забила первый гол в матче с Тунисом

21:17 18.06.2018 А голкипер Туниса Хассен все же уходит с поля, его меняет Фарук Бен-Мустафа.

21:24 18.06.2018 Игрок Туниса пошел в атаку, но ему помешал Деле Алли.

21:28 18.06.2018 Удар в сторону ворот Пикфорда, мяч летит мимо створа.

21:33 18.06.2018 Дилан Бронн подыграл игрой, и арбитр назначил штрафной в ворота Туниса. Магуайер нанес удар, вратарь забрал мяч.

21:34 18.06.2018 Судья назначает 11-метровый в ворота сборной Англии: правила нарушил Уокер, отмахнувшийся локтем от Бен Юссуфа.

21:35 18.06.2018 Уокер получает желтую карточку.

21:35 18.06.2018 Фержани Сасси забивает гол в ворота англичан с пенальти!

21:36 18.06.2018 Пикфорд угадал направление, но до мяча не добрался. 1:1.

21:39 18.06.2018 Стерлинг рвется к воротам Туниса, но падает. Судья назначает штрафной.

21:43 18.06.2018 На 35-й минуте игры сборная Туниса сравняла счет в игре со сборной Англии. Гол в результате пенальти забил Фержани Сасси. Об этом: Тунис сравнял счет в матче с Англией на Чемпионате мира

21:43 18.06.2018 Еще один штрафной в пользу англичан. Защита на месте.

21:45 18.06.2018 Лингард прошел с мячом мимо вратаря Туниса, но забить ему помешала штанга.

21:46 18.06.2018 Арбитр добавил три минуты к основному времени первого тайма матча между Англией и Тунисом.

21:48 18.06.2018 Али Маалул на газоне после сильного удара мячом в живот.

21:49 18.06.2018 Свисток. Команды уходят на перерыв при счете 1:1.

22:06 18.06.2018 Начался второй тайм.

22:10 18.06.2018 Стерлинг пошел в атаку, но притормозил, и защита Туниса сумела ему противостоять.

22:15 18.06.2018 На Манежной площади в Москве польские болельщики поддерживают свою команду, у которой завтра матч с Республикой Сенегал. Фото: Корнева Екатерина

22:15 18.06.2018 Польские болельщики на Манежной площади в Москве. Фото: Корнева Екатерина

22:16 18.06.2018 Матч на «Волгоград-Арене» смотрят 41 тыс. 64 зрителя — немало гостей из Великобритании и Туниса. Кстати, в Волгограде объявлен выходной. Горожане смотрят матч не только на стадионе, но и в фан-зоне.

22:17 18.06.2018 Флаги Чемпионата мира на Крымском мосту в Москве. Фото: Корнева Екатерина

22:20 18.06.2018 Англичане практически не уходят со стороны поля соперника, постоянно ищут возможность пробить, но защита Туниса пока пресекает все попытки.

22:28 18.06.2018 Стерлинг покидает поле, его меняет Маркус Решфорд, игрок «Манчестер Юнайтед».

22:30 18.06.2018 Кстати, поддержать свои сборные из Великобритании и Туниса в Волгоград приехали около 10 тыс. болельщиков.

22:31 18.06.2018 Опасный момент у ворот Туниса, но арбитр показывает — вне игры.

22:33 18.06.2018 Замена в сборной Туниса: Наим Слити уходит, вместо него — Мохамед Бен-Амор.

22:41 18.06.2018 Тренер английской сборной также делает замену: уходит Деле Алли, его меняет Рубен Лофтус-Чик.

22:44 18.06.2018 Решфорд проводит опасную атаку, но доводит он ее только до углового. Голкипер столкнулся с английским защитником Стоунзом, он на газоне.

22:45 18.06.2018 Последняя замена у Туниса — вместо Вахби Хазри выходит Сабер Халифа.

22:49 18.06.2018 Лофтус-Чик прошел к воротам Туниса, но выпустил мяч за пределы поля.

22:50 18.06.2018 Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

22:51 18.06.2018 Гарри Кейн делает дубль и выводит свою сборную вперед.

22:52 18.06.2018 2:1 — Англия ведет.

22:53 18.06.2018 Джесси Лингард покидает поле, вместо него — Эрик Дайер.

22:54 18.06.2018 Финальный свисток. Англия с трудом, но побеждает в схватке с Тунисом с минимальным преимуществом.

22:58 18.06.2018 Ростов-на-Дону встречает сборную Саудовской Аравии, которая 20 июня на «Ростов Арене» проведёт футбольный поединок с командой Уругвая. Общение с прессой намечено на 19 июня. В этот же день игроки впервые выйдут на поле стадиона «Ростов Арена». Подробности в материале: ЧМ-2018: Ростов-на-Дону встречает сборную Саудовской Аравии

23:06 18.06.2018 В Волгограде завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. Автор ИА REGNUM Платон Беседин следил за игрой. Читайте подробнее: Ураган Harry Kane: Англия добивает Тунис

23:31 18.06.2018 В Москве четверо иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу, арестованы по подозрению в совершении уголовных преступлений. Читайте также: В Москве за первые дни ЧМ-2018 арестованы четверо иностранцев

00:05 У самолета, на котором сборая Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону, в воздухе загорелся двигатель. К счастью, это не помешало лайнеру приземлиться. Об этом: Самолет со сборной Саудовской Аравии совершил аварийную посадку в Ростове

00:46 Причиной нарушения работы двигателя лайнера со сборной Саудовской Аравии, по предварительным данным, стало попадание в него птицы. В пресс-службе авиакомпании «Россия» опровергли информацию о возгорании двигателя. В результате аварийной посадки самолёта никто не пострадал. Читайте подробнее: Названа причина аварийной посадки лайнера со сборной Саудовской Аравии

06:30 Форвард сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком в матче своей команды против сборной Туниса. Читайте подробнее: Гарри Кейн признан лучшим игроком в матче Тунис — Англия

06:51 Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что его команда могла выиграть у Южной Кореи с более крупным счётом Об этом: Гранквист: Швеция могла выиграть у Южной Кореи с более крупным счётом

07:19 Матч открытия чемпионата мира по футболу стал самым рейтинговым телевизионным событием года, опередив хоккейный финал на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом: Матч открытия ЧМ-2018 стал самым рейтинговым телевизионным событием года

07:26 Христиане с энтузиазмом встретили чемпионат мира. Об этом рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в обзоре католической прессы «Кто может накормить двумя рыбами пять тысяч человек — Христос или Роналду?» Папа Римский Франциск пожелал, чтобы мундиаль стал поводом для встреч, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру между странами. Вот, например, и прихожане попавшего в фан-зону храма Святой Троицы на Воробьевых горах в Москве рассказывают о болельщиках, которые часто к ним заходят и расспрашивают о православии. А главный спортивный капеллан Эдвард Плень заверил польских футболистов в своей молитвенной поддержке и позитивно оценил идею организации церковной фан-зоны в одном из приходов в Силезии: расписание служб составлено таким образом, чтобы прихожане могли и посетить службы, и посмотреть матчи мирового первенства. Во французском Лилле епархия тоже организовала фан-зону. Представитель епархии отмечает, что «мы приглашаем людей разделить радость от футбола с другими, верующими или нет, и делиться этими двумя страстями: любовью к Богу и к прекрасной игре». Во время просмотра епархия планирует проводить интерактивные викторины с целью ознакомления всех желающих с социальным учением Католической церкви. Будут вопросы, например, почему мы должны поддерживать команду Сенегала, и ответ: потому что это команда с самым низким бюджетом, а Иисус сказал, что любит самых бедных. Другой вопрос: «Кто из них двоих, Иисус Христос или Роналду, способен накормить пять тысяч человек только пятью хлебами и двумя рыбами?» Читайте также: Кто может накормить двумя рыбами пять тысяч человек — Христос или Роналду?