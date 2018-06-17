Вена, 17 июня, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 18 по 22 июня посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Об этом сообщается в воскресенье, 17 июня, на сайте организации.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

«25 постоянных представителей в ОБСЕ отправятся в Армению, Грузию и Азербайджан», — уточняется в сообщении.

Ожидается, что члены делегации встретятся с представителями руководства этих стран, а также с членами гражданского общества.

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