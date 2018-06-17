У Бразилии возникли проблемы в матче со Швейцарией — 1:1
Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. 17 дня на стадионе «Ростов Арена» между национальными сборными Бразилии и Швейцарии был разыгран матч 1-го тура группы E в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось боевой ничьей 1:1.
Первый гол на 20-й минуте встречи забил атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо — 1:0. В дебюте второго тайма экс-вингер «ЦСКА» Стивен Цубер сравнял счёт, замкнувнавес Джердана Шакири — 1:1.
Статистика матча (Бразилия/Швейцария)
Удары 12/4
Удары в створ 2/2
Владение 54%/46%
Фолы 8/15
Набрав по одному очку, сборными Бразилии и Швейцарии делят вторую строчку группы E после первого тура. В группе лидирует Сербия с 3-мя очками.
Составы на матч:
Бразилия: Бекер, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Жезус, Виллиан, Неймар.
Швейцария: Зоммер, Лихштайнер, Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович.
Главный арбитр матча: Сезар Рамос.
Предупреждения: Лихштайнер — 31, Каземиро — 57, Шер — 65, Бехрами — 68.
Голы: Коутиньо 20 — 1:0, Цубер 50 — 1:1.