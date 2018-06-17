Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 22:49 — ИА Регнум. На стадионе «Ростов Арена» за футбольной баталией между сборными Бразилии и Швейцарии наблюдают 43 тыс. 109 зрителей. Фестиваль болельщиков FIFA на Театральной площади принял рекордное количество фанатов. Как сообщает ИА REGNUM, поклонники выстроились в очередь задолго до начала игры, фан-зона не смогла принять всех желающих.

Fifa.com Матч Бразилия — Швейцария

Напомним, счёт в матче открыл полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Он забил гол на 20 минуте, отправив мяч в дальний угол. Затем на 50 минуте полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер сравнял счёт в игре: 1:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа проходит на стадионе «Ростов Арена». Это первый футбольный поединок из пяти, который примет Донской край в рамках ЧМ-2018.