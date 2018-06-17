Брюссель, 17 июня, 2018, 22:49 — ИА Регнум. 19 велогонщиков получили травмы в результате ДТП в Бельгии. Об этом пишет La Libre Belgique со ссылкой на свои источники.

Велосипед

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который решил совершить разворот перед приближавшимися велогонщиками. Спортсмены, попавшие в ДТП, получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что провинциальный чемпионат Федерации велоспорта Бельгии проходил в коммуне Кольфонтен.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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