В Бельгии в ДТП пострадали 19 велогонщиков
Брюссель, 17 июня, 2018, 22:49 — ИА Регнум. 19 велогонщиков получили травмы в результате ДТП в Бельгии. Об этом пишет La Libre Belgique со ссылкой на свои источники.
Велосипед
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который решил совершить разворот перед приближавшимися велогонщиками. Спортсмены, попавшие в ДТП, получили травмы разной степени тяжести.
Отмечается, что провинциальный чемпионат Федерации велоспорта Бельгии проходил в коммуне Кольфонтен.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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