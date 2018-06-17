Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер сравнял счёт в матче со сборной Бразилии на 50 минуте: 1:1, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Матч Бразилия — Швейцария

После подачи мяча с углового Цубер поразил ворота соперника головой. Голкипер Бразилии Алисон Рамзес Бекер выручить команду не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа проходит на стадионе «Ростов Арена». Тысячи болельщиков наблюдают за игрой в фан-зоне FIFA на Театральной площади.

Напомним, сборная Бразилии является одним из фаворитов мундиаля. В составе команды — самый дорогой игрок в мире — нападающий, олимпийский чемпион 2016 года Неймар («ПСЖ»), обладатель главного трофея Лиги чемпионов УЕФА последних трёх сезонов, защитник Марсело (Реал Мадрид»), полузащитник Филиппе Коутиньо («Барселона»), вратарь Алисон Рамзес Бекер.

В составе швейцарской сборной есть быстрый вингер Джердан Шакири (британский «Сток-Сити»), полузащитник Гранит Джака (выступает за британский «Арсенал»), крайний защитник Рикардо Родригес («Милан»).