Москва, 17 июня, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником, который отмечается в 2018 г. в стране 17 июня. Текст поздравительной телеграммы обнародован на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Уважаемые друзья, — говорится в телеграмме. — От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей».

Глава российского правительства отметил, что медицинские работники помогают гражданам страны стать счастливыми родителями, побороть болезни, а также обрести надежду на исцеление.

По его словам, врачи ежедневно принимают важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Медведев добавил, что страна гордится успехами, которых добивается отечественная медицина.

«Удачи вам, новых достижений, — сказал Медведев. — Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!»

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