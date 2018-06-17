Донецк, 17 июня, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Новотроицкое» в Донбассе задержали мужчину с георгиевской лентой. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 16 июня, в районе проведения «Операции объединенных сил».

«На КПП… прибыл автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины, — говорится в сообщении. — Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ношение георгиевской ленты на Украине запрещено законом, соответствующий документ был принят в середине 2017 г. Основанием для этого авторы законопроекта назвали то, что георгиевские ленты в стране с 2014 года стали «символом сепаратизма».

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