Москва, 17 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. В Российской Федерации в ближайшее время могут отказаться от балльной пенсионной системы, которая действует в стране с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По ее словам, правительству РФ «придется это решение принимать», хотя оно «очень сложное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о налоговой и пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня 2018 г. Поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин стало одним из предложений.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что благодаря пенсионной реформе удастся направить дополнительные финансовые средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.

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