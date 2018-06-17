Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы
Москва, 17 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. В Российской Федерации в ближайшее время могут отказаться от балльной пенсионной системы, которая действует в стране с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, правительству РФ «придется это решение принимать», хотя оно «очень сложное».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о налоговой и пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня 2018 г. Поэтапное повышение пенсионного возраста для граждан РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин стало одним из предложений.
Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что благодаря пенсионной реформе удастся направить дополнительные финансовые средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.
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