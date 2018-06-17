Вашингтон, 17 июня, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян допустила, что когда-нибудь выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Toglenn Ким Кардашьян

По словам телеведущей, благодаря правозащитной деятельности ей удалось добиться освобождения отбывавшей заключение афроамериканке Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков.

«Это изменило мою жизнь», — сказала Кардашьян.

По ее словам, если она сумела сделать доброе дело для одного человека, то сможет помогать впредь и другим.

«Никогда не говори никогда», — ответила Кардашьян на вопрос журналиста, спросившего у телеведущей о президентских амбициях.

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