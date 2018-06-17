Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Матч между сборными Бразилии и Швейцарии, которые играют в Ростове-на-Дону, стартует в 21:00 17 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Состав обеих сборных уже известен.

Fifa.com Матч Бразилия — Швейцария

В стартовый состав сборной Швейцарии вошли Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири, Харис Сеферович. В составе сборной Бразилии — голкипер Алисон Бекер, Данило Луис де Силва, Тиаго Силва, Жуан Миранда, Марсело, Паулиньо, Казимиро, Каутиньо, Вильян, Жезус, Неймар.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, у сборной Бразилии в составе самый дорогой игрок в мире — нападающий, один из лучших в мире дриблёров, олимпийский чемпион 2016 года Неймар («ПСЖ»), обладатель главного трофея Лиги чемпионов УЕФА последних трёх сезонов, техничный защитник Марсело (Реал Мадрид»), полузащитник и хороший распасовщик Филиппе Коутиньо («Барселона»), вратарь Алисон Рамзес Бекер, который провёл хороший сезон в «Роме». У Швейцарии есть быстрый вингер Джердан Шакири (британский «Сток-Сити»), полузащитник Гранит Джака (выступает за британский «Арсенал»), крайний защитник Рикардо Родригес («Милан»).