Уфа, 17 июня, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В центре Уфы в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор» произошло задымление. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии.

Sealle ТДК «Гостиный двор»

«Поступило сообщение о задымлении в ТДК «Гостиный двор», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения экстренно прибыли на место ЧП. Позже было установлено, что причиной задымления стала подгоревшая на плите в гипермаркете пища.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Администрация торгового комплекса провела эвакуацию посетителей в количестве 200 человек.

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