Кабул, 17 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В афганском Джалалабаде совершен теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает 17 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Во время взрыва также пострадали 60 человек, ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация, однако специалисты считают, что преступление дело рук боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Афганистан находится в состоянии внутреннего конфликта на протяжении многих лет. Недавние события внушали надежду на прекращение кровопролития: боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прекращении огня.

Тем не менее, террористы отказались его продлевать.