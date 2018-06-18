Вашингтон, 18 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Старательно нагнетаемая во многих мировых СМИ «проблема неадекватности Дональда Трампа» может не иметь к реальности никакого отношения. Почему политика Трампа стратегически обоснована в нынешней реальности отношений США и всего мира, рассказывает автор ИА REGNUM, заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин. Психологическая теория лауреатов Нобелевской премии Амоса Тверски и Даниэля Канемана, так называемая «теория перспектив», гласит: люди избегают риска, когда прибыль гарантирована, и сознательно ищут риска, когда убытки неизбежны. Действия предшествующих американских президентов расшатали положение США в мире почти до последней крайности; борьба за опасный фантом мирового гегемонизма в форме авантюры Джорджа Буша «Америка — диктатор мира» и попытка Барака Обамы под лозунгом «Америка — лидер мира», провалились. Нынешняя концепция Трампа «Америка превыше всего» — это уже третий вариант той же драмы удержания мирового господства, отказаться от которого Америка не в силах, а после всех перипетий предшествующих этапов провал на этом пути грозит страшными для США последствиями. Поэтому рискованность международных ужимок «неадекватного» Трампа может оказаться той единственной стратегией, которая позволит США остаться на плаву. Но даже все экономические удачи и находки на пути возрождения американской мощи не смогут увести Трампа от необходимости решения проблемы взаимоотношений с Россией. Почему именно Россия с ее скромным на фоне Китая или ЕС ВВП становится камнем преткновения для всё еще могучих США, читайте в статье: «Неадекватность» — козырная карта Трампа

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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