Екатеринбург, 17 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая обыграла сборную Египта со счётом 1:0. Единственный гол в конце матча забил защитник Хосе Мария Хименес.

Владимир Стожаров. Хлеб, соль и братина. 1964

Уральский вечер запомнился не только этим, но и тем, что жительница Екатеринбурга заметила возле спорткомплекса одинокого египтянина. Тот не мог попасть в арендованную заранее квартиру. Женщина пустила гостя домой, где он переночевал абсолютно бесплатно и посмотрел футбол.

Утром египтянин улетел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, где, как сообщало ИА REGNUM, в 21:00 Россия сыграет важнейший матч со сборной Египта. Напоследок он долго благодарил хозяйку квартиры и не уставал повторять: «Russians super!». Вот оно, истинно русское гостеприимство!

Отметим, эта история — далеко не единственная. Ещё одна свердловчанка рассказала в соцсетях о том, как помогла паре из Египта. Теперь между ними завязалась дружба.