Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 07:07 — ИА Регнум. История, связанная с уничтожением Пулковской обсерватории, — яркий пример того, как чудовище по имени рынок уничтожает на своем пути науку, культуру и историю, оставляя за собой пустыню, населенную «ответственными предпринимателями» и «квалифицированными потребителями». Как РАН стала палачом уникального объекта российской науки, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Цитата из х/ф «Михайло Ломоносов». Реж. Александр Иванов. 1955. СССР Академики-самодуры

Проблемы сохранения затемненной зоны наблюдения вокруг Пулковской обсерватории существовали с самого момента ее возникновения в 1837 году. Первоначально охранная зона, в которой было запрещено строительство, составляла одну версту, при СССР эти полтора км увеличились в два раза. Но город, все более электрифицирующийся, конечно, «съедал» некоторый небольшой сектор неба к северу от обсерватории. Проблемы начались со времени незаконной застройки к югу от обсерватории в ее охранной зоне. Высокопоставленные представители РАН, разбирающие этот вопрос, смешали все в кучу, и на жалобы ученых на строительство к югу от обсерватории сказали примерно следующее: ну, раз у вас проблемы с расширением города к северу от вас, а с этим ничего поделать нельзя, то остается вас только закрыть. Вот так, перепутав или злонамеренно смешав стороны света, те, кому было поручено блюсти интересы науки, легким движением руки решили прекратить все наблюдения в Пулковской обсерватории. И не приставать к ним с этими звездами, кошмарящими бизнес.

Каковы конкретные имена участников преступного решения? Читайте подробности в статье: Как РАН обеспечивает путинский прорыв: закрытие Пулковской обсерватории

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