Иркутск, 18 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил о начале «первой пятилетки» в возглавляемом им регионе. Резонансное заявление прозвучало 16 июня в ходе 50-й областной конференции КПРФ.

Irkobl.ru Сергей Левченко

На этой же конференции был выдвинут список кандидатов от партии в областное Законодательное собрание. Его возглавил Илья Сумароков, глава сельхозкооператива «Усольский свинокомплекс», ранее несколько раз входивший в состав Законодательного собрания Иркутской области и возглавлявший в нем фракцию КПРФ. Как отметил источник в областном отделении КПРФ, Илья Сумароков популярен в регионе, у его хозяйства репутация честного и эффективного предприятия, сотрудники которого получают заработную плату в размере более 60 тысяч рублей — это выше средней зарплаты в регионе. Именно поэтому логичным выглядит и принятое решение, отмечает собеседник ИА REGNUM.

Сам Левченко, вопреки прогнозам, не возглавил список кандидатов и не вошел в его состав.

«Губернатор не планирует быть депутатом Законодательного собрания, он выдвинул программу реформ в регионе и намерен сосредоточиться на ее реализации. Так как работы предстоит много, нет смысла отвлекаться на предвыборные баталии», — прокомментировали ИА REGNUM этот факт в пресс-службе главы области.

Губернатор формирует широкую общественную коалицию, новое «губернаторское большинство», и потому хочет сотрудничать с разными политическими силами и независимыми местными политиками, сообщил источник в администрации Приангарья — отсюда и решение не ограничивать себя партийным списком.

На конференции Левченко представил программу из 12 пунктов, в которой заявил о воссоздании в регионе системы госплана и начале с 2019 года первой пятилетки, в рамках которой будет развернута «большая стройка», повышены зарплаты бюджетникам, сдержан рост цен, снижены ипотечные ставки, повышено качество дорог и выращен миллион тонн зерна за счет освоения заброшенных земель. В своей речи губернатор выступил против олигархов, отметив, что их должен контролировать народ. По мнению источников в правительстве, причиной этого могла стать попытка группы «Русал», ведущей энергетической компании региона, поднять тарифы на электроэнергию для населения. Левченко заверил участников конференции, что не допустит роста тарифов, и включил этот пункт в свою программу.

«Сейчас регионы не планируют свое развитие дальше одного года, да и то все планы состоят, по большому счету, в освоении бюджета, потому что если заработаешь «лишнего», минфин тебе на следующий год срежет деньги, — заявил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. — Парадоксально, но получается, что развиваться невыгодно — проще сидеть на дотациях, это предсказуемое и понятное для губернаторов положение. В этом отношении опыт Иркутской области нетипичен для России, планировать на пять лет у нас обычно не рискуют, тем более ставить конкретные цели, которые можно «пощупать».

"Успехи Приангарья, которое за два года совершило серьезный рывок и мобилизовало на треть больше доходов в бюджет, связаны во многом с политической конкуренцией и открытостью региональной политической системы — ведь губернатор области не из «партии власти, — полагает эксперт. — Однако опыт Левченко подтверждает еще один важный принцип: в России успех приносит «нелиберальное» развитие, когда регион не «ждет инвестиций» и «невидимой руки рынка», а с помощью госрегулирования стимулирует рост. Это современная политика, которая давно применяется в мире, в том числе и в Европе».

«За прошедшее с момента выборов губернатора время команда Левченко сумела продемонстрировать возможность изменения социально-экономической политики в регионе. Главе Приангарья за два года удалось сделать больше, чем его предшественнику за целый политический цикл», — согласен директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин.

По его словам, это подтверждается объективными показателями: на сегодняшний день в регионе строится и ремонтируется 53 школы, а в 2015 году их было всего восемь. По объектам здравоохранения объемы ремонта и строительства были увеличены более чем в 10 раз: в 2015 году было 5 объектов, сейчас — 54. В целом строится и ремонтируется более 210 объектов социального значения. Он напомнил, что в прошлом году Иркутская область вошла в десятку регионов России по эффективности в рейтинге социально-экономического положения.

Суть областной экономической модели сформулировал Сергей Левченко: планировать рост экономики будет государство, поскольку именно оно — «мотор, локомотив, драйвер развития».

«Наша задача — воссоздать дееспособное государство, которое служило бы интересам всех слоев населения», — заявил Левченко.

Губернатор указал, что базовыми принципами иркутской пятилетки должны стать «принципы защищенности, справедливости и развития».

«Иркутская пятилетка — отнюдь не утопия, — уверен экономический аналитик Артем Ермолаев. — Проблемы хронического отсутствия денег в России во многом связаны с неэффективностью расходов и лоббированием «не тех интересов». Если каждый государственный институт будет делать свою работу, то можно выполнить социальные обязательства и ускорить экономический рост без чрезвычайных мер».