Вашингтон, 18 июня, 2018, 06:04 — ИА Регнум. «Фактов только, что с их помощью можно доказать любую теорию», — примерно так можно выразить проблему американских спецслужб, пытающихся сделать выводы из мировой политической ситуации. И эти люди еще пытаются атаковать позицию «недостаточно рационального» Дональда Трампа. Есть ли у них на такую атаку интеллектуальная возможность после всех провалов нескольких десятилетий, пишет автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.Перечисление удивительных промахов ЦРУ и АНБ за последние тридцать лет может занять довольно много места. Начиная от развала СССР и заканчивая событиями «арабской весны», раз за разом открытые на широкую общественность предсказания американских спецслужб попадали пальцем в небо. После этого откровения бывшего директора ЦРУ и АНБ Майкла Хайдена в книге «Удар по разведке» выглядят несколько легковесными. В своей книге Хайден рекламирует свои службы как рыцарей принципов Просвещения и Рационализма, именно рациональное сопоставление фактов позволяет прийти к достоверной картине реальности. При этом данное утверждение содержит ошибку, ведь перед сопоставлением фактов необходимо учитывать их вес, а иначе будет, как с арабской весной, которая многими в США мнилась подобием парижской весны, выступлением интеллектуалов, а на поверку оказалась выходом в свет самых яростных религиозных экстремистов. Так может быть, примитивному рационализму, который исповедует Хайден, противостоит более разумная политика Трампа?

Gage Skidmore Майкл Хайден

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