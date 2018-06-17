Вашингтон, 17 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Никакого сговора между представителями руководства РФ и предвыборного штаба Дональда Трампа не было. Об этом написал сам президент США на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль. Клинтон. Трамп. Выборы в США

«Охота на ведьм, — написал глава Белого дома. — Сговора с Россией не было».

По его словам, информация о «сотрудничестве» штаба Трампа с Россией является «подстроенной фальшивкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы-2016 в США сопровождались обильной антироссийской риторикой. Как на протяжении всей кампании, так и после инаугурации Трампа ряд американских СМИ от лица Демократической партии обвиняли 45-го президента в сотрудничестве с Москвой.

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