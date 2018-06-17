Екатеринбург, 17 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Ещё один свердловчанин получит ответственный пост в Омской области. 36-летний Артём Серов возглавит главный областной «12 канал», пишет «ОмскРегион».

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К работе он приступит 18 июня. Его представит коллективу Анастасия Гуливатенко, которая возглавляет областное Главное управление информполитики.

Ранее телеканал возглавлял Александр Малькевич. Но 4 мая он ушёл в отставку.

Отметим, Серов станет ещё одним представителем Свердловской области, который получит в Омской области один из ключевых постов. Ранее врио главы области стал уралец Александр Бурков. А затем один из министерских постов занял депутат Екатеринбургской гордумы Илья Лобов.