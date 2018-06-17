Симферополь, 17 июня, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В Крыму проходят довыборы депутатов республиканского парламента и представительных органов муниципальных образований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Нижнегорско-Советском одномандатном округе №17 зарегистрировано более 62,5 тысячи избирателей, на 15:00 явка составила 18,04% — 11 тысяч 548 человек. В Сакском одномандатном округе №7 — 62,1 тысячи избирателей, проголосовало — 9 тысяч 19 человек, 14,41%», — отметили в крымском избиркоме.

В Нижнегорско-Советском округе на пост депутата крымского парламента претендуют три кандидата: директор МУП «Торговая сеть Нижнегорье» Михаил Безнос, глава Крымского отделения КПРФ Валерий Лавров и старший тренер спортивно-методического отдела Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым Александр Полежако. В Сакском округе за место депутата Госсовета РК борются президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, первый секретарь Сакского районного отделения КПРФ Андрей Синопол, сотрудник коммерческого банка Виктория Билан, а также временно не работающие Муса Сеитмеметов и Сергей Сало. Двум самовыдвиженцам ранее было отказано из-за проблем с регистрационными документами и сбором необходимого количества подписей.

Сегодня же в Алуште, Керчи, Красноперекопске и Феодосии выбирали кандидатов в представительные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, крымчане выбирали двух новых депутатов крымского парламента. Вакантными стали места Игоря Лукашёва, который в сентябре прошлого года был назначен главой администрации Симферополя, а также Валерия Гриневича, которого лишили депутатского мандата из-за уголовного дела по обвинению в угрозах убийства и вымогательстве. В крымском избиркоме ранее сообщали, что на организацию довыборов было выделено более 22 миллионов рублей.