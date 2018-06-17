Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ушёл из жизни директор стадиона «Олимпа-2» Роберт Ченибалаян, посвятивший футбольному клубу «Ростов» более 50 лет. Об этом информирует пресс-служба жёлто-синих 17 июня.

Fc-rostov.ru Роберт Ченибалаян

Свою жизнь с ростовским стадионом Ченибалаян связал в 1962 году, когда пришёл на вакантную должность электрика. За эти годы в его жизни произошло немало ярких событий. Но самое запоминающееся — это футбольные баталии с «Ювентусом» в Кубке Интертото в 1999 году.

«Мы провели большую работу по подготовке поля и стадиона к игре с итальянским клубом. Отработали на высоком уровне, претензий к нам не возникло. После этого «Ростсельмаш» (прежнее название футбольного клуба «Ростов») отправился в Италию на ответный поединок и пригласил меня поехать с командой. Я с радостью согласился. «Ювентусу» мы проиграли, но в памяти те игры остались навсегда», — делился воспоминаниями Роберт Ченибалаян в 2015 году.

Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал команды выражают искренние соболезнования всем родным и близким Роберта Ченибалаяна.