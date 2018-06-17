Москва, 17 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. 19 июня в одном из храмов Москвы пройдет прощание с народным артистом СССР Геннадием Рождественским, скончавшимся 16 июня после продолжительной болезни. Об этом сообщил дирижер, ассистент Рождественского Дмитрий Крюков в интервью ТАСС.

Mosconsv.ru Геннадий Рождественский

«Прощание (с Геннадием Рождественским) будет во вторник (19 июня) только для самых близких людей в очень маленьком храме», — сказал Крюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 87-летний дирижер и композитор Геннадий Рождественский, более 50 лет руководивший отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, скончался в Москве 16 июня.

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