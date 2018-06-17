Эрбиль, Ирак, 17 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани отпраздновал окончание месяца Рамадан вместе с вооруженными силами автономии, сообщает 17 июня Kurdistan.ru.

ObjectiveKurd Масуд Баразани

Лидер Демократической партии Курдистана поздравил пешмерга с окончанием священного для мусульман праздника и выразил благодарность за работу по обеспечению безопасности региона.

Напомним, Масуд Барзани, несмотря на то, что подал в отставку с поста президента Иракского Курдистана, продолжает играть ключевую роль в политике автономии. Он также сохраняет контроль над курдскими воинскими соединениями — пешмерга.