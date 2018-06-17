Москва, 18 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июня, в Бресте (Белоруссия) депутация Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента, председателем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславом Володиным примет участие в мероприятиях 54-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сообщает ИА REGNUM.

Belrus.ru Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии

Российские и белорусские парламентарии обсудят вопросы дальнейшего сближения законодательства в сфере обеспечения равных прав граждан и хозяйствующих субъектов. Кроме того, в рамках сессии состоится первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

В преддверии 22 июня, который в обоих государствах отмечается как скорбная дата, депутаты Парламентского Собрания посетят Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложат цветы к Вечному огню.