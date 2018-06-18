Тбилиси, 18 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Грузинская внутриполитическая жизнь все постсоветские годы демонстрирует мощные повороты и оригинальные решения. Кризис в этой системе сменялся новым кризисом, сформировав нынешнюю, не похожую ни на что систему. Как может реализоваться наблюдаемое последнее время народное недовольство в Грузии, рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Voice of America Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

Российско-грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили признается многими как основной закулисный деятель нынешней грузинской политики. Внутренняя система правления выстроена им, а недавно он «вышел из тени», возглавив правящую партию «Грузинская мечта». Неспокойные годы под властью Михаила Саакашвили явились контрастным фоном для спокойствия и стабильности, пришедшей с осторожным Иванишвили.

Но последний разогрев внутриполитической обстановки, постоянные народные выступления по разным поводам, но сводящиеся к одному и тому же требованию изменения системы, ставят перед грузинскими политиками новые задачи.

Грузии требуется новая порция оптимизма, но кто же сможет принести его?

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