Пермь, 17 июня, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Центральный выставочный зал города Перми представит на суд зрителя выставку работ московской художницы Аси Феоктистовой «Уровень воды», сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM.

Ася Феоктистова. Уровень воды

Проект посвящен любви, ее изобилию, вдохновению, исходящему от нее. Проникновение в творчество Аси Феоктистовой позволяет достичь той степени медитативности, на которой в памяти воскрешаются самые важные жизненные воспоминания, позволяющие более полно постичь замысел автора.

«Живопись — это революция, осознание одновременно беспомощности и силы, открытие и растворение в красоте. Живопись для меня — это бесконечная благодарность Богу и ощущение себя частью безукоризненно гармоничного мира», — убеждена художница.

«Отсюда происходит особое понимание зрелищности и способов воздействия на зрителя. В одной работе мастер может смело чередовать крупный и общий план, сталкивать и объединять локальный цвет и сложные тональные переходы. Возникает мощная внутренняя пульсация, динамика, в дополнение подчёркиваемая широкими, раскованными движениями кисти по холсту, производя «переворот» сознания в рамках одного холста», — отмечают организаторы проекта.

Напомним, известная художница Ася Феоктистова родилась в Нижнем Новгороде, где и начала свой творческий путь. В настоящее время работает в Москве. Ее талант признан как в России, так и за рубежом. Работы художницы находятся во многих музеях, а также частных коллекциях России, Франции, Германии, Австрии, Америки, Чехии, Англии, Хорватии, Италии. Выставка продлится с 19 июня по 5 августа.