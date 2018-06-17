Киев, 17 июня, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В столице Украины сотрудники правоохранительных органов отпустили всех ранее задержанных людей, которые препятствовали проведению «Марша равенства». Об этом сообщается в воскресенье, 17 июня, на сайте Нацполиции Украины.

Roberto Gordo Saez Марш ЛГБТ в Европе

По данным ведомства, полицейские установили личные данные доставленных в управление граждан, а затем отпустили их.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Марш равенства», который прошел 17 июня в Киеве, длился около 20 минут. По данным МВД Украины, в мероприятиях приняло участие около 3,5 тыс. человек. В ведомстве добавили, что всего в отделения полиции были доставлены 56 человек.

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