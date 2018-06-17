Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Футбольных фанатов из Бразилии и Швейцарии встретили хлебом-солью на Донской земле. По случаю прибытия болельщиков в центре донского гостеприимства рядом с аэропортом «Платов» был организован праздник. Иностранных гостей встретил и донской губернатор Василий Голубев, с которым любители футбола сделали селфи.

Donland.ru Селфи на память

Делегацию болельщиков с песней и танцами встретил знаменитый Ансамбль Донских казаков имени Анатолия Квасова. Иностранцев не только угостили донской ухой, но и вручили им на память о Донском крае традиционные головные уборы казаков — синие с красным околышем фуражки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольная баталия между сборными Бразилии и Швейцарии на «Ростов Арене» начнётся в 21:00. Болельщикам рекомендуют прибыть на стадион за три часа до начала игры. Перед матчем предусмотрены развлекательные и интерактивные программы, а также выступления творческих коллективов в парке «Левобережный». Для подвоза фанатов запущены автобусы по восьми маршрутам. Интервал движения составляет 5−15 минут.

Напомним, главный спортивный объект Дона рассчитан на 45 тыс. поклонников футбола. На матче ожидается до 10 тыс. бразильцев.

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