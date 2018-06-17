Киев, 17 июня, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Депутата Европарламента Ребекку Хармс систематически дезинформировали от имени администрации президента Украины, написала парламентарий 17 июня в сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Евросоюз

«Это был мой первый опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло причинить», — заявила Ребекка Хармс.

Напомним, что сообщение депутата появилось после того, как администрация президента Украины опровергла информацию о готовящемся законе, уравнивающем ЛГБТ и нормальных людей.

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