Анкара, 17 июня, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции ликвидировали более 30 повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Кандиль на севере Ирака. Об этом, как передает агентство Anadolu, говорится в сообщении Генштаба вооруженных сил (ВС) Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

«В результате удара ВВС Турции 15 июня на севере Ирака нейтрализовано 35 террористов», — отмечается в сообщении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, представители Рабочей партии Курдистана на протяжении долгих десятилетий ведут борьбу с правительством Турции. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.

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